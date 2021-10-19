فينجادا: لم أكن قريبا من تولي تدريب منتخب مصر.. عملية التعاقد مع كيروش كانت سرية

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 00:33

كتب : FilGoal

نيلو فينجادا

قال نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة إنه لم يكن قريبا من تولي تدريب منتخب مصر خلفا لحسام البدري.

وتحدث فينجادا لقناة "صدى البلد" قائلا: " ا لم أكن قريبا من تولي تدريب منتخب مصر خلفا لحسام البدري".

وأكمل "الجميع ينظر إلي بسبب خبراتي الكبيرة في التدريب ولكن بالنسبة لي منذ أتيت إلى مصر أتحدث كمدير فني لاتحاد الكرة فأنا لا أنوي ترك منصبي وأصبح مدربا للمنتخب المصري".

أخبار متعلقة
رئيس هيئة استاد القاهرة يكشف موعد عودة استضافة الملعب للمباريات دياب يوضح موقف رابطة الأندية من إحاطة اتحاد الكرة.. وموعد إعلان جدول الدوري بالكامل محامي شيكابالا: عقوبة الإيقاف ظالمة.. وننتظر الحكم النهائي

وشدد "أنا هنا أخدم البلد من منصبي، على الرغم من خبراتي كمدرب".

وبسؤاله هل رفض تدريب منتخب مصر أجاب المدرب البرتغالي "أنا لم أرفض أبدا تولي تدريب مصر ولم يعرض علي أحد الفكرة، بعد قرار اتحاد الكرة برحيل البدري كان من المهم أن نجد الشخص المناسب لنستمر في العمل".

وأكمل "العملية كانت سرية بعض الشيء وأحمد مجاهد تحدث مع كيروش وأتما الاتفاقات سريعا وكيروش شخص متميز ورائع".

وعن رحيل حسام البدري وهل كان قراره أجاب "رحيل حسام البدري قرار خاص من اتحاد الكرة".

وأشاد فينجادا بقدوم مواطنه كارلوس كيروش لتدريب منتخب مصر قائلا: "هو شخص رائع ومدرب مميز وخبراته تتحدث عنه".

فينجادا مصر منتخب مصر اتحاد الكرة
نرشح لكم
أخر الأخبار
فينجادا: لم أكن قريبا من تولي تدريب منتخب مصر.. عملية التعاقد مع كيروش كانت سرية 2 ساعة | منتخب مصر
رئيس هيئة استاد القاهرة يكشف موعد عودة استضافة الملعب للمباريات 2 ساعة | مصر
دياب يوضح موقف رابطة الأندية من إحاطة اتحاد الكرة.. وموعد إعلان جدول الدوري بالكامل 2 ساعة | الدوري المصري
محامي شيكابالا: عقوبة الإيقاف ظالمة.. وننتظر الحكم النهائي 3 ساعة | الدوري المصري
في غياب النني.. لاكازيت يمنح أرسنال تعادلا قاتلا ضد كريستال بالاس 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
اسكواش - تأهل 7 مصريين إلى ثمن نهائي قطر كلاسيك.. ومفاجأة خروج الشوربجي 4 ساعة | رياضات أخرى
عامر حسين لـ في الجول: القمة في استاد القاهرة 4 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر بيولي: هذا موقف إبراهيموفيتش وبن ناصر ضد بورتو.. وسبب الخسارة أمام أتليتكو وليفربول 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 تصفيات المونديال – صراع ناري لـ الجزائر وتأهل ثنائي.. تعرف على موقف كل المجموعات 3 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا 4 تعرف على القنوات الناقلة ومعلقي مباريات الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز في إفريقيا