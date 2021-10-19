فينجادا: لم أكن قريبا من تولي تدريب منتخب مصر.. عملية التعاقد مع كيروش كانت سرية

قال نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة إنه لم يكن قريبا من تولي تدريب منتخب مصر خلفا لحسام البدري.

وتحدث فينجادا لقناة "صدى البلد" قائلا: " ا لم أكن قريبا من تولي تدريب منتخب مصر خلفا لحسام البدري".

وأكمل "الجميع ينظر إلي بسبب خبراتي الكبيرة في التدريب ولكن بالنسبة لي منذ أتيت إلى مصر أتحدث كمدير فني لاتحاد الكرة فأنا لا أنوي ترك منصبي وأصبح مدربا للمنتخب المصري".

وشدد "أنا هنا أخدم البلد من منصبي، على الرغم من خبراتي كمدرب".

وبسؤاله هل رفض تدريب منتخب مصر أجاب المدرب البرتغالي "أنا لم أرفض أبدا تولي تدريب مصر ولم يعرض علي أحد الفكرة، بعد قرار اتحاد الكرة برحيل البدري كان من المهم أن نجد الشخص المناسب لنستمر في العمل".

وأكمل "العملية كانت سرية بعض الشيء وأحمد مجاهد تحدث مع كيروش وأتما الاتفاقات سريعا وكيروش شخص متميز ورائع".

وعن رحيل حسام البدري وهل كان قراره أجاب "رحيل حسام البدري قرار خاص من اتحاد الكرة".

وأشاد فينجادا بقدوم مواطنه كارلوس كيروش لتدريب منتخب مصر قائلا: "هو شخص رائع ومدرب مميز وخبراته تتحدث عنه".