محامي شيكابالا: عقوبة الإيقاف ظالمة.. وننتظر الحكم النهائي

يرى كمال شعيب محامي محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك أن عقوبة إيقاف اللاعب من اتحاد الكرة ظالمة.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وكان اتحاد الكرة قد أصدر قرارا بإيقاف شيكابالا لمدة 8 أشهر قبل أن يتم تخفيض العقوبة إلى 8 مباريات.

وقال كمال شعيب عبر قناة أون تايم سبورتس: "عقوبة شيكابالا من اتحاد الكرة ظالمة ومخالفة للائحة".

وأضاف "غدا الثلاثاء جلسة النطق بالحكم في القضية المرفوعة بمركز التسوية والتحكيم ضد قرار الاتحاد بإيقاف شيكابالا".

وشدد "ننتظر أن يتم تعديل عقوبة شيكابالا أو إلغائها لأنها ظالمة، وأتمنى أن يلتزم اتحاد الكرة بالقرار الذي سيصدر".

وتابع "المحكمة كانت تريد الاطلاع هل تم التحقيق مع شيكابالا من الاتحاد المصري أم لا".

وواصل "للأسف تم التعامل بصورة غير لائقة من اتحاد الكرة مع مركز التسوية والتحكيم واضطررنا إثبات ذلك عبر الشرطة".

واختتم تصريحاته "اتحاد الكرة قال لنا أنه لا يتعامل مع مركز التسوية والتحكيم ولا يلتزم بقراراته وإن صدر قرارا على العقوبة لن يتم تنفيذه، وننتظر غدا جلسة النطق بالحكم".

ويفتتح الزمالك حملة الدفاع عن لقب الدوري يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري أمام إنبي.

وفي حال تنفيذ عقوبة إيقاف شيكابالا يغيب اللاعب حتى شهر فبراير المقبل عقب العودة من بطولة أمم إفريقيا.