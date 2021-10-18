اسكواش - تأهل 7 مصريين إلى ثمن نهائي قطر كلاسيك.. ومفاجأة خروج الشوربجي

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 22:45

كتب : FilGoal

طارق مؤمن - اسكواش

ودع محمد الشوربجي منافسات بطولة قطر كلاسيك للرجال في أولى مفاجآت البطولة.

وتأهل سبعة مصريين إلى ثمن نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها 187 ألف دولار والمقامة حتى 23 من شهر أكتوبر الجاري.

وخسر محمد الشوربجي أمام يوسف إبراهيم بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

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ويغيب عن النسخة الحالية من البطولة علي فرج حامل لقب النسخة الماضية.

وتأهل كل من طارق مؤمن ومروان الشوربجي ومصطفى عسل ومازن هشام ومحمد أبو الغار ويوسف إبراهيم ويوسف سليمان.

كما تأهل النيوزلاندي بول كول وصيف النسخة الماضية إلى ثمن النهائي بفوز سهل على البرتغالي روي سواريس بثلاثة أشواط دون رد.

وتقام منافسات ثمن النهائي على يومين غدا الثلاثاء والأربعاء.

اسكواش محمد الشوربجي طارق مؤمن
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