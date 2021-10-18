موسيماني: أشعر بالفخر لمساهمتي البسيطة في إنجازات الخطيب لـ الأهلي.. ورسالة إلى الجماهير

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 21:15

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي - موسيماني

أبدى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي شعوره بالفخر لمساهمته البسيطة على حد وصفه في تحقيق أهداف محمود الخطيب رئيس النادي خلال فترة رئاسته.

وتحدث موسيماني لقناة الأهلي التليفزيونية على هامش مؤتمر الخطيب للإعلان عن ترشحه في انتخابات النادي المقبلة قائلا: "سعيد بما قاله وبالأهداف التي تحققت".

وواصل "أحببت رؤية الخطيب الكبرى للنادي ككل ورؤية من أين بدأ وإلى أين سيذهب، المستقبل براق جدا وأشعر بتواضع لوجود لمسة بسيطة لي في الإنجازات التي تحققت".

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وأكمل "الخطيب جلبني لتحقيق الإنجازات القارية وسعيد بما حققته وأعرف أن هناك بعض الإخفاقات حدثت وهذا وارد في كرة القدم".

وعن رسالته لجماهير الأهلي قال موسيماني: "أعطوني فرصة للتأقلم أنا هنا منذ 12 شهرا فقط وسأفعل الأفضل وتعلمت الكثير من الأشياء والفريق الآن أفضل من ذي قبل وأحتاج للصبر من الجماهير وأصبحت أمتلك خبرات في المستوى المحلي أكثر".

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