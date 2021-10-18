الإسماعيلي لـ في الجول: كنا ننتظر ألا نواجه الأهلي في برج العرب.. وعلاقتنا طيبة مع الأحمر

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 21:11

كتب : ياسر الشريف

الأهلي الإسماعيلي

أبدى علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية لنادي الإسماعيلي اندهاشه من إقامة مواجهة فريقه ضد الأهلي على ملعب برج العرب.

وأعلنت رابطة الأندية جدول مباريات أول ثماني جولات من الدوري المصري ويفتتح الإسماعيلي مبارياته أمام الأهلي ولكن على ملعب برج العرب.

وقال أبو جريشة لـ FilGoal.com: "كنا ننتظر تعديل الكثير من الأوضاع غير الطبيعية في الكرة المصرية ومواجهة الأهلي على ملعبنا بالإسماعيلية".

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وشدد "لا نجد مبرر لإقامة المباراة خارج ملعبنا على أن تقام مباراة الدور الثاني في القاهرة".

وأوضح "كنا ننتظر أن تعود الأمور إلى طبيعتها خاصة وأنه لا توجد أي مشاكل بين الناديين والعلاقات طيبة".

ويستضيف ملعب برج العرب يوم 27 من شهر أكتوبر الجاري في افتتاح الدوري المصري.

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