الخطيب يوجه رسالة إلى فريق الأهلي لـ كرة القدم.. ومواصلة إعداد أبطال أولمبيين

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 21:00

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - موسيماني

وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي رسالة إلى فريق كرة القدم من أجل بداية قوية هذا الموسم.

وطالب الخطيب من اللاعبين والجهاز الفني نسيان ما حققه الفريق الفترة الماضية والتركيز على الفترة المقبلة لحصد المزيد من البطولات.

وقال الخطيب خلال المؤتمر العام الذي أقيم بالنادي: "كنا نلعب ضد صنداونز في مصر وفزنا 2-0 وفي الطائرة كان فريقهم معنا وتحدث معي موسيماني ووقتها شعرت بصدق حديثه وتقديره عن الأهلي".

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وأضاف "عندما قررنا اختيار مدير فني تحدثنا معه، موسيماني ضمن أفضل 50 مدرب في العالم وأشكره جدا على ما يقدمه".

وتابع الخطيب "سيد عبد الحفيظ ابن وُلد داخل النادي وتأسس بقيم ومبادئ النادي الأهلي".

وواصل "عمل معنا خلال 12 عاما في قطاعات مختلفة ولم يشكو من أي عمل أو إنه أكبر من منصب عرض عليه لأنه يعمل من أجل الأهلي وأشكره على ما يقدمه".

ووجه الخطيب رسالته لفريق الكرة "الإنجازات التي حققناها الفترة الماضية انتهت، الآن علينا نسيان ما حققناه من بطولات وأن نبدأ بداية قوية جدا، أحيانا أكون قاسي بعض الشيء لكن هذا من حبي لهم".

وشدد "لدينا جهاز فني قوي جدا ومدير كرة قوي جدا ولاعبين مميزين وننتظر منهم المزيد خلال الفترة المقبلة".

وانتقل الخطيب بالحديث للألعاب الفردية قائلا: "كان ضمن برنامجنا إعداد بطل أولمبي وجنينا ثمار ذلك عن طريق بطلتنا جيانا فاروق والآن نفكر للمساهمة مع الدولة في إعداد أبطال آخرين أعمارهم صغيرة مثل هنا جودة".

وأضاف "أشكر رؤوف عبد القادر رئيس النشاط الرياضي والمجموعة التي تعمل معه والتي أثمرت حصد كافة البطولات السابقة".

واختتم تصريحاته "جماهير النادي الأهلي العظيمة أصحاب الفضل في تحقيق الإنجازات ويدفعونا دائما لتحقيق الأفضل".

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