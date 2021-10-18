الخطيب يعلن ترشحه لمجلس إدارة الأهلي.. ولجنة الحكماء لاختيار القائمة

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 20:37

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - الأهلي

أعلن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الترشح لدورة جديد من قيادة المجلس.

وتم فتح باب الترشح للانتخابات حتى يوم 23 من شهر أكتوبر الجاري على أن تجرى الانتخابات يومي 25 و26 من شهر نوفمبر المقبل.

وقال الخطيب خلال المؤتمر العام والذي اقيم في النادي: "من هنا أعلن ترشحي لانتخابات مجلس الإدارة المقبلة إن شاء الله".

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وأضاف الخطيب "افتتحت الجلسة الأخيرة من اجتماع مجلس الإدارة بشكر المجلس بالكامل، أبلغتهم أن هناك الكثير من الأقاويل وعدد من زملائكم يريد دخول المجلس وهذا حقهم".

وشدد "لكنني أبلغتهم لن أتحدث عن ذلك أو أمنح وعود لأحد قبل ذلك المؤتمر".

وكشف رئيس الأهلي "تعلمت من الفريق مرتجي وصالح سليم والثنائي كان له لجنة من الحكماء ليحصل على رأيهم في الأسماء المؤهلة للفترة المقبلة".

وأضاف "أنا سأفعل ذلك بداية من الغد للاجتماع لتحديد احتياجات الفترة المقبلة".

واختتم تصريحاته "الانتخابات يومي 25 و26 نوفمبر وهنا دور الجمعية العمومية والجماهير أن يكون لك دورا مؤثرا".

الأهلي محمود الخطيب مجلس إدارة الأهلي
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