رئيس لجنة الرياضة بالنواب يكشف لـ في الجول تفاصيل جلسة مجاهد ووزير الرياضة والخطوات المقبلة

كشف محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب تفاصيل الجلسة التي أقيمت اليوم الإثنين بحضور أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة للرد على طلبات الإحاطة بتهمة وجود فساد مالي وإداري.

وتحدث رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشعب لـFilGoal.com قائلا: "أقيمت الجلسة في حضور جميع أعضاء لجنة الشباب والرياضة ووزير الرياضة أشرف صبحي وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعدد من أعضاء الجهات الرقابية وعدد من نواب البرلمان وأشرف رشاد الرئيس السابق للجنة الرياضة".

وأضاف "كان أمامنا 27 طلب إحاطة حول بعض شبهات الفساد المالي والإداري وتمت مناقشة 12 طلبا اليوم".

وتابع محمود حسين حديثه "منحنا الفرصة لمجاهد للرد على تلك الطلبات وسيرد عليهم بالمستندات والأدلة قبل الجلسة الثانية لمناقشة الـ15 طلبا المتبقية".

وواصل "سيتم تحديد موعد قريبا للجلسة الثانية لمناقشة طلبات الإحاطة المتبقية".

وأتم "حال عدم وجود مستند أو دليل على صحة موقف اتحاد الكرة سيتم رفع الأمر مباشرة للجهات الرقابية".