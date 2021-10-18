جدول الأهلي - موعد مواجهة الإسماعيلي والزمالك وبيراميدز في أول ثماني جولات

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم جدول أول ثماني جولات من مسابقة الدوري المصري.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري يوم 27 أكتوبر الجاري أمام الإسماعيلي على ملعب برج العرب.

وكشفت رابطة الأندية أن باقي الجدول سيتم إعلانه بعد تحديد مواعيد البطولات الإفريقية لدوري المجموعات للأندية وكذلك موقف كأس السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية.

ويأتي جدول الأهلي خلال الفترة المقبلة كالآتي:

السبت 23 أكتوبر: الأهلي × الحرس الوطني (دوري أبطال إفريقيا)

الأربعاء 27 أكتوبر: الإسماعيلي × الأهلي (8:00 مساء ببرج العرب)

الأحد 31 أكتوبر: الأهلي × البنك الأهلي (8:00 مساء باستاد السلام)

الجمعة 5 نوفمبر: الزمالك × الأهلي (8:00 مساء باستاد الدفاع الجوي)

توقف دولي من 8 إلى 16 نوفمبر لمعسكر منتخب مصر لخوض مباراتي أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم.

الجمعة 19 نوفمبر: الأهلي × المقاولون العرب (8:00 مساء باستاد السلام)

الاثنين 22 نوفمبر: غزل المحلة × الأهلي (5:30 مساء باستاد غزل المحلة)

الخميس 25 نوفمبر: الأهلي × سموحة (8:00 مساء باستاد السلام)

توقف من أجل كأس العرب بقطر في الفترة من 27 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

الثلاثاء 21 ديسمبر: فيوتشر × الأهلي (5:30 مساء باستاد السلام)

السبت 25 ديسمبر: الأهلي × بيراميدز (8:00 مساء باستاد السلام)