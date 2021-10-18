جدول الزمالك - على رأسها الأهلي والإسماعيلي.. موعد مباريات الأبيض في أول 8 جولات لـ الدوري

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 19:49

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم مواعيد وأماكن مباريات أول ثماني مباريات من الدوري الممتاز.

الزمالك سيفتتح مبارياته أمام إنبي في ملعب الدفاع الجوي يوم 27 أكتوبر.

الأبيض سيلعب مباراة العودة أمام توسكر الكيني 22 أكتوبر في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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نستعرض معا جدول مباريات الزمالك في أول 8 جولات

الجولة الأولى: إنبي على ملعب الدفاع الجوي - 26 أكتوبر - 8:00 مساء

الجولة الثانية: طلائع الجيش على ملعب برج العرب - 31 أكتوبر - 5:30 مساء

الجولة الثالثة: الأهلي على ملعب الدفاع الجوي - 5 نوفمبر - 8:00 مساء

الجولة الرابعة: الإسماعيلي على ملعب الإسماعيلية - 19 نوفمبر - 5:30 مساء

الجولة الخامسة: البنك الأهلي على ستاد القاهرة - 22 نوفمبر - 8:00 مساء

الجولة السادسة: سيراميكا كليوباترا على ملعب بترو سبورت - 25 نوفمبر - 5:30 مساء

الجولة السابعة: المقاولون العرب على ملعب بترو سبورت - 21 ديسمبر - 8:00 مساء

الجولة الثامنة: غزل المحلة على ستاد القاهرة - 25 ديسمبر - 5:30 مساء

وسيتوقف الدوري في الخامس من شهر نوفمبر المقبل وحتى الـ16 من الشهر ذاته لمواجهتي مصر ضد أنجولا والجابون في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

معسكر المنتخب الوطني لأمم إفريقيا سيبدأ يوم 27 ديسمبر حتى 8 يناير قبل انطلاق البطولة.

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