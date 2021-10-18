العد التنازلي لدخول لوكاس هيرنانديز للسجن

اقترب لوكاس هيرنانديز لاعب بايرن ميونيخ من دخول السجن وفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو.

وأعلنت محكمة العدل العليا في مدريد عن حضور اللاعب الفرنسي اليوم الإثنين بشكل طوعي في المحكمة الجنائية رقم 32 في مدريد و التي استدعت اللاعب يوم الثلاثاء الماضي.

وفقا لموندو ديبورتيفو فإن هيرنانديز أمامه عشرة أيام كمهلة حتى يوم 28 أكتوبر حتى دخوله للسجن بعد جمع المحكمة للأدلة الكافية لذلك.

وفي الوقت ذاته تنظر محكمة مدريد في الاستئناف المقدم من الممثل القانوني للاعب ضد الحكم بدخوله للسجن.

وكانت المحكمة قد حكمت على لوكاس هيرنانديز بالسجنة لمدة ستة أشهر لانتهاكه الأمر التقييدي بالنسبة لزوجته والتي ذهب معها في شهر العسل على الرغم من أن المحكمة كانت قد حكمت عليهم بالابتعاد عن بعضهم البعض بسبب إدانته السابقة بارتكاب جرائم إسائه أسرية.

وطلب هيرنانديز تعليق عقوبة السجن لكن المحكمة الجنائية رفضت ذلك بسبب إدانة اللاعب مرتين بالعنف ضد المرأة، مرة في محكمة مدريد ومرة في موستولز.

المدافع الفرنسي شارك في سبع مباريات مع بايرن ميونيخ منذ بداية الموسم الحالي، كما ساهم في تتويج منتخب فرنسا بلقب دوري الأمم الأوروبية.