رابطة الأندية تعلن مواعيد وأماكن مباريات أول 8 جولات من الدوري.. القمة في الدفاع الجوي

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 19:41

كتب : FilGoal

الأهلي والزمالك

أعلنت رابطة الأندية اليوم الإثنين رسميا مواعيد وأماكن مباريات أول ثماني جولات من الموسم الجديد من الدوري المصري.

وستكون مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش هي الأولى في الموسم الجديد من الدوري وستقام في ملعب بتروسبورت في تمام الثالثة مساء يوم 25 أكتوبر الجاري.

وسيواجه الزمالك منافسه إنبي في ملعب الدفاع الجوي في الـ26 من الشهر الجاري في تمام الثامنة مساء.

أخبار متعلقة
الخطيب يتحدث عن الوسام الذهبي ودور الإدارة المحترفة والتعامل مع غرامة مسك ياسين منصور: هدفنا تحقيق البطولات مع الأرباح.. وموعد تحمل شركة الأهلي المسؤولية كاملة تعديل قانون الرياضة بشأن المدة المقررة لتوجيه الدعوة لإقامة الانتخابات

أما الأهلي فسيحل ضيفا على الإسماعيلي في ملعب برج العرب في الـ27 من الشهر الجاري في تمام الثامنة مساء.

No photo description available.

وستقام مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في ملعب الدفاع الجوي في الخامس من شهر نوفمبر في تمام الثامنة مساء.

وسيتوقف الدوري في الخامس من شهر نوفمبر المقبل وحتى الـ16 من الشهر ذاته لمواجهتي مصر ضد أنجولا والجابون في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

No photo description available.

وفي الجولة الخامسة سيحصل الزمالك ضيفا على الإسماعيلي في ملعب الإسماعيلية في تمام الخامسة والنصف مساء.

No photo description available.

أما لقاء الجولة الثامنة بين الأهلي وبيراميدز سيقام في استاد السلام في تمام الثامنة مساء في الـ25 من شهر ديسمبر المقبل.

No photo description available.

وتقرر أن يبدأ معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس أمم إفريقيا 2021 في الـ27 من شهر ديسمبر المقبل وحتى الثامن من يناير.

الأهلي الزمالك بيراميدز الإسماعيلي في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل أرسنال – النني على مقاعد البدلاء ضد كريستال بالاس.. ساكا وأوباميانج أساسيان 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جدول الأهلي - موعد مواجهة الإسماعيلي والزمالك وبيراميدز في أول ثماني جولات 31 دقيقة | الدوري المصري
جدول الزمالك - على رأسها الأهلي والإسماعيلي.. موعد مباريات الأبيض في أول 8 جولات لـ الدوري 37 دقيقة | الدوري المصري
رابطة الأندية تعلن مواعيد وأماكن مباريات أول 8 جولات من الدوري.. القمة في الدفاع الجوي 45 دقيقة | الدوري المصري
من الناحية المادية.. ماذا يعني فشل برشلونة في التأهل إلى إقصائيات دوري أبطال أوروبا؟ 46 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الخطيب يتحدث عن الوسام الذهبي ودور الإدارة المحترفة والتعامل مع غرامة مسك 48 دقيقة | الدوري المصري
ياسين منصور: هدفنا تحقيق البطولات مع الأرباح.. وموعد تحمل شركة الأهلي المسؤولية كاملة ساعة | الدوري المصري
مؤتمر بوكيتينو: هكذا ستحدد نتيجة مباراتنا ضد لايبزيج.. وهذا القرار متروك للاعبين ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 تصفيات المونديال – صراع ناري لـ الجزائر وتأهل ثنائي.. تعرف على موقف كل المجموعات 3 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 4 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا