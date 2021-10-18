من الناحية المادية.. ماذا يعني فشل برشلونة في التأهل إلى إقصائيات دوري أبطال أوروبا؟

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 19:40

كتب : أحمد أباظة

لاعبو برشلونة يحتفلون بهدف أنسو فاتي في ليفانتي

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن حجم الخسائر المحتملة من فشل برشلونة في حجز مقعده بدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الأداء المخيب في أول جولتين من المسابقة.

وخسر برشلونة على يد بايرن ميونيخ الألماني بثلاثية نظيفة في كامب نو، قبل أن يخسر بنفس النتيجة على يد مضيفه بنفيكا البرتغالي، ليعقد موقفه قبل مواجهة دينامو كييف الأوكراني، التي لا يملك فيها بديلا عن الفوز.

وقال إدوارد روميو نائب رئيس برشلونة للشئون الاقتصادية في حديثه مع راديو كتالونيا: "ميزانيتنا تنتظر تأهل الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا".

أخبار متعلقة
مودريتش: بنزيمة يستحق الكرة الذهبية.. وأكره مقارنتنا بثلاثي برشلونة المرشح السابق لرئاسة برشلونة يكشف حقيقة إمكانية لعب ميسي مجانا كوتينيو: الكل يعرف ما عانيته في برشلونة.. ولكنها مجرد "ندبة" كلويفرت: أي مدير فني يرغب في ضم صلاح.. وربما رحيل ميسي هو الأصعب عبر تاريخ برشلونة

بناء على ذلك، الفشل في التأهل إلى دور الـ16 سيحرم برشلونة من مكافأة التأهل البالغة 9.6 مليون يورو، بينما الفشل في الوصول إلى ربع النهائي بعد ذلك سيكلف النادي خسارة 10.6 مليون يورو.

مجموع الخسائر الناتجة عن عدم تحقيق الهدف الذي حدده نائب الرئيس يبلغ 20.2 مليون يورو، ما يعني أنه إذا حصل برشلونة على المركز الثالث وذهب إلى الدوري الأوروبي، سيصل مجموع الخسائر إلى 17.2 مليون يورو إذا بلغ ربع نهائي الدوري الأوروبي..

يأتي ذلك بالنظر إلى مكافآت المسابقة الأقل، إذ سيحصل برشلونة على 1.2 مليون يورو بتأهله لدور الـ16، ثم 1.8 مليون يورو إذا تأهل لربع نهائي المسابقة. حتى التتويج باللقب يساوي 14.5 مليون يورو، وهو بحد ذاته أقل مما سيحصده الفريق الكتالوني إذا بلغ ربع نهائي دوري الأبطال.

برشلونة دينامو كييف دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الخطيب يعلن ترشحه لمجلس إدارة الأهلي.. ولجنة الحكماء لاختيار القائمة 16 دقيقة | الدوري المصري
العد التنازلي لدخول لوكاس هيرنانديز للسجن 20 دقيقة | الدوري الألماني
رئيس لجنة الرياضة بالنواب يكشف لـ في الجول تفاصيل جلسة مجاهد ووزير الرياضة والخطوات المقبلة 26 دقيقة | مصر
تشكيل أرسنال – النني على مقاعد البدلاء ضد كريستال بالاس.. ساكا وأوباميانج أساسيان 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جدول الأهلي - موعد مواجهة الإسماعيلي والزمالك وبيراميدز في أول ثماني جولات 58 دقيقة | الدوري المصري
جدول الزمالك - على رأسها الأهلي والإسماعيلي.. موعد مباريات الأبيض في أول 8 جولات لـ الدوري ساعة | الدوري المصري
رابطة الأندية تعلن مواعيد وأماكن مباريات أول 8 جولات من الدوري.. القمة في الدفاع الجوي ساعة | الدوري المصري
من الناحية المادية.. ماذا يعني فشل برشلونة في التأهل إلى إقصائيات دوري أبطال أوروبا؟ ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 تصفيات المونديال – صراع ناري لـ الجزائر وتأهل ثنائي.. تعرف على موقف كل المجموعات 3 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 4 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا