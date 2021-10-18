الخطيب يتحدث عن الوسام الذهبي ودور الإدارة المحترفة والتعامل مع غرامة مسك

تحدث محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خلال فعاليات المؤتمر العام لمجلس إدارة النادي.

وكشف الخطيب عن دور الإدارة المحترفة وموعد تكريم حسن حمدي وحسن مصطفى بالوسام الذهبي للنادي.

وقال محمود الخطيب خلال المؤتمر العام: "شعارنا (تاريخ..مبادئ..تطوير) كان أساس عملنا ووضع برنامجنا الانتخابي منذ ما يقرب من أربع سنوات".

وتابع "النادي الأهلي يكبر بفضل أعضائه وجماهيره ومجالس إدارته وأصبح ينافس أندية العالم".

وشدد رئيس الأهلي "قوة النادي الأهلي في أجيال كثيرة تسلم بعضها البعض، اليوم نشاهد أعضاء مجالس إدارة سابقين حريصين على تواجدهم".

وأضاف "فكرنا بعمل الوسام الذهبي للنادي الأهلي من أجل تكريم رموز سابقة وأول من حصل عليه محمود فهمي الذي يخدم النادي منذ أكثر من 50 عاما دون مقابل".

وكشف محمود الخطيب "لدينا احتفالية بعد غد لتكريم حسن حمدي وحسن مصطفى وتقليدهم وسام النادي".

وأوضح "بعد تولينا المسؤولية تم توقيع غرامة قدرها ما يقرب من 135 مليون جنيه في قضية شركة مسك ونجح المستشار حلمي عبد الرازق رحمة الله عليه كان له فضل في إلغاء غرامة بالعمل مع فريقه"

وواصل الخطيب حديثه "من الناحية الإعلامية نجحنا خلال الأربع سنوات أن يكون الأهلي ضمن قائمة أفضل 20 نادي على مستوى العالم من ناحية مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع "أشكر محمد مرجان على الفترة التي تواجد بها في النادي وأنا أكثر من يعلم كيف تصدى لحماية النادي الأهلي".

وتحدث الخطيب عن دور الإدارة المحترفة خلال الفترة الماضية من خلال التفكير في العاملين بالنادي بشكل مختلف خاصة أنهم يساهمون في منظومة التطوير.

وأوضح "خلال الـ10أيام الماضية سلمنا شهادات محو الأمية، وخلال فترة ‏قصيرة سيكون (الأهلي بلا أمية) ليتواكب مع اتجاه الدولة، هذا بالإضافة إلى الزيادة التي ‏بلغت50% في الأجور، وهي نقلة كبيرة يستحقها العاملون، وأتمنى أن يتم تطوير هذا الأمر مستقبلا بجانب ‏التأمين الصحي الشامل".

واختتم تصريحاته "لإدارة المحترفة كان لها دور كبير في تطوير كافة قطاعات النادي، خاصة على صعيد الإدارة التنفيذية والتي لعبت دورًا كبيرًا في الفترة الماضية، لافتا إلى أن العمل تطور بشكل كبير وصولا إلى المرحلة الحالية".