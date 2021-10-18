ياسين منصور: هدفنا تحقيق البطولات مع الأرباح.. وموعد تحمل شركة الأهلي المسؤولية كاملة

شدد ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم أن الهدف من الشركة ليس فقط تحقيق الأموال ولكن حصد البطولات.

وكشف ياسين منصور عن تولي الشركة مسؤولية قطاع كرة القدم بالكامل بداية من شهر يوليو المقبل.

وجاء ذلك خلال كلمة مصورة لرئيس شركة الأهلي لكرة القدم ضمن فعاليات المؤتمر العام لمجلس إدارة النادي الأهلي.

وقال ياسين منصور: "بدأت القصة بتلقي اتصال هاتفي من محمود الخطيب ووافقت على الفور لأن الأهلي بالنسبة لنا بيت كبير، ربنا أكرمنا بأعضاء مجلس إدارة ذو ثقل مثل مصطفى مراد فهمي وحسام غالي".

وتابع "لدينا ميزة في مجلس شركة الأهلي لكرة القدم وهي أنه يتكون من ثلاثة أجيال وهو ما يميز الأهلي".

وشدد ياسين منصور "هدفنا الأول كشركة الحفاظ على الأهلي وهذا يأتي بحصد البطولات، وهذه الشركة مملوكة حتى الآن بنسبة 100% للنادي".

وأوضح "لكن هذا لا يمنع خلال فترة من الفترات أن يتم بيع جزء من أسهمها بحد أقصى 49% ليتبقى 51% لصالح النادي الأهلي".

وأضاف رئيس شركة الأهلي لكرة القدم "بإنشاء الشركة عند اكتمالها سينتقل كل شيء يخص كرة القدم إليها بما في ذلك العلامات التجارية الخاصة ومنصات التواصل الاجتماعي وحقوق الرعاية والبث والتذاكر".

وكشف ياسين منصور "تبدأ الشركة في تحمل مسؤولية قطاع كرة القدم بصورة كاملة مع بداية شهر يوليو 2022 وسيتم ذلك خلال أربعة مراحل".

ووجه رسالته إلى جماهير الأهلي "لأطمئن الجميع هدفنا ليس تحقيق أموال فقط ولكن تحقيق أرباح نعم ولكن بالتوازي مع حصد البطولات".

واختتم تصريحاته "أتوجه بالشكر لمحمود الخطيب ومجلس إدارته على الثقة التي منحوها لنا كشركة".