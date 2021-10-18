ياسين منصور: هدفنا تحقيق البطولات مع الأرباح.. وموعد تحمل شركة الأهلي المسؤولية كاملة

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 19:25

كتب : FilGoal

ياسين منصور - محمود الخطيب

شدد ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم أن الهدف من الشركة ليس فقط تحقيق الأموال ولكن حصد البطولات.

وكشف ياسين منصور عن تولي الشركة مسؤولية قطاع كرة القدم بالكامل بداية من شهر يوليو المقبل.

وجاء ذلك خلال كلمة مصورة لرئيس شركة الأهلي لكرة القدم ضمن فعاليات المؤتمر العام لمجلس إدارة النادي الأهلي.

أخبار متعلقة
صلاح أمين: كنت في الطريق إلى الأهلي عام 2006 قبل أن تتحول وجهتي لـ الإسماعيلي مهاجم جيندارميري لـ في الجول: لدينا فرصة 30% في الصعود.. نواجه الأهلي للتعلم حمص: مواجهة الأهلي في بداية الدوري لا تقلقنا زد يتوج بمنافستي مواليد 2008 و2010.. والأهلي يحصد لقب تحت 12 عاما للناشئين

وقال ياسين منصور: "بدأت القصة بتلقي اتصال هاتفي من محمود الخطيب ووافقت على الفور لأن الأهلي بالنسبة لنا بيت كبير، ربنا أكرمنا بأعضاء مجلس إدارة ذو ثقل مثل مصطفى مراد فهمي وحسام غالي".

وتابع "لدينا ميزة في مجلس شركة الأهلي لكرة القدم وهي أنه يتكون من ثلاثة أجيال وهو ما يميز الأهلي".

وشدد ياسين منصور "هدفنا الأول كشركة الحفاظ على الأهلي وهذا يأتي بحصد البطولات، وهذه الشركة مملوكة حتى الآن بنسبة 100% للنادي".

وأوضح "لكن هذا لا يمنع خلال فترة من الفترات أن يتم بيع جزء من أسهمها بحد أقصى 49% ليتبقى 51% لصالح النادي الأهلي".

وأضاف رئيس شركة الأهلي لكرة القدم "بإنشاء الشركة عند اكتمالها سينتقل كل شيء يخص كرة القدم إليها بما في ذلك العلامات التجارية الخاصة ومنصات التواصل الاجتماعي وحقوق الرعاية والبث والتذاكر".

وكشف ياسين منصور "تبدأ الشركة في تحمل مسؤولية قطاع كرة القدم بصورة كاملة مع بداية شهر يوليو 2022 وسيتم ذلك خلال أربعة مراحل".

ووجه رسالته إلى جماهير الأهلي "لأطمئن الجميع هدفنا ليس تحقيق أموال فقط ولكن تحقيق أرباح نعم ولكن بالتوازي مع حصد البطولات".

واختتم تصريحاته "أتوجه بالشكر لمحمود الخطيب ومجلس إدارته على الثقة التي منحوها لنا كشركة".

شركة الأهلي لكرة القدم الأهلي ياسين منصور الخطيب
نرشح لكم
أخر الأخبار
ياسين منصور: هدفنا تحقيق البطولات مع الأرباح.. وموعد تحمل شركة الأهلي المسؤولية كاملة 4 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر بوكيتينو: هكذا ستحدد نتيجة مباراتنا ضد لايبزيج.. وهذا القرار متروك للاعبين 6 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تعديل قانون الرياضة بشأن المدة المقررة لتوجيه الدعوة لإقامة الانتخابات 31 دقيقة | مصر
مؤتمر أنشيلوتي - موقف هازارد وميندي من مواجهة شاختار 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مشاهد من جلسة النواب - مجاهد: لا أحد بعيد عن الإحالة للنيابة.. صبحي: أبو ريدة بلا صفة قانونية 59 دقيقة | مصر
مودريتش: بنزيمة يستحق الكرة الذهبية.. وأكره مقارنتنا بثلاثي برشلونة ساعة | دوري أبطال أوروبا
أندية الدوري – الاتحاد.. حلم المشاركة القارية ساعة | الدوري المصري
مؤتمر جوارديولا: هذا سبب ضم جريليش.. ونقطة قوة كلوب بروج ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 تصفيات المونديال – صراع ناري لـ الجزائر وتأهل ثنائي.. تعرف على موقف كل المجموعات 3 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 4 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا