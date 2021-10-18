مؤتمر بوكيتينو: هكذا ستحدد نتيجة مباراتنا ضد لايبزيج.. وهذا القرار متروك للاعبين

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 19:24

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - باريس سان جيرمان

قال ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان إن ناديه ومنافسه لايبزيج يحتاجان للفوز بمباراتهما غدا مشيدا بقوة الفريق الألماني.

ويستضيف سان جيرمان منافسه لايبزيج في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الأولى في ملعب حديقة الأمراء.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الإثنين: "نحن ولايبزيج نحتاج للفوز بهذه المباراة ونحن نريد الانتصار لمواصلة تصدر المجموعة".

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وتابع "هو فريق نشيط ويمتلك إمكانيات كبيرة ويتحلون بالعنف وسيتطلعون لتحقيق نتيجة إيجابية".

وواصل "ستكون هناك فترات علينا أن نتحلى فيها بالتنظيم في الدفاع وأن نتحلى بالذكاء في تمرير الكرة وأن نكون يقظين أمام المرتدات".

وشدد "نحن أيضا لدينا القدرة على اللعب على المرتدات لكن الاستحواذ على الكرة سيكون هاما، هذه المباراة ستحدد بما يحدث في الفترات التي يفقد فيها أي فريق الكرة".

وعن مسددي الركلات الحرة وامتلاك فريقه لأكثر من لاعب قادر على تنفيذها قال المدرب الأرجنتيني: "نحن نتحدث عن لاعبين من طراز عالمي وهم يخبرون بعضهم البعض بما يشعرون به".

وأتم بوكيتينو حديثه "كل لاعب قادر على أخذ الكرات الثابتة لذلك الأمر متروك لهم لاتخاذ القرار ولا يوجد تسلسل معين فنحن نتحدث عن أفضل اللاعبين في العالم ومن الطبيعي أن يتخذوا تلك القرارات".

بوكيتينو سان جيرمان لايبزيج ليلة الأبطال
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