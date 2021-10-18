تعديل قانون الرياضة بشأن المدة المقررة لتوجيه الدعوة لإقامة الانتخابات

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 18:59

كتب : FilGoal

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أعلنت لجنة الرياضة التابعة لمجلس النواب اليوم الإثنين رسميا إجراء تعديلا على المدة المقررة لتوجيه الدعوة لإقامة الانتخابات في الأندية والاتحادات الرياضية.

ويشير القانون الجديد إلى أنه "تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية لمدة شهرين لتنتهي في 31 ديسمبر 2021".

هذا بالإضافة لأنه "يجوز مد المدة المشار إليها لمدة أخرى بقرار من وزير الشباب والرياضة".

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ومن المقرر أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

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وكان القانون السابق ينص على أن المدة المحددة لتوجيه الدعوة لإقامة الانتخابات تبدأ في شهر مارس وتنتهي بنهاية شهر أكتوبر الجاري.

وأي ناد أو اتحاد لا يوجه الدعوة يتم الانتظار لشهر مارس من العام الجديد.

ووجه الأهلي الدعوة لجمعيته العمومية بالفعل لإقامة الانتخابات في شهر نوفمبر.

أما الزمالك فبسبب أزمة تنقية العضويات فحتى الآن لم يوجه الدعوة لجمعيته العمومية لعقد الانتخابات.

وكذلك لم يوجه اتحاد الكرة واللجنة الثلاثية الدعوة للجمعية العمومية لإقامة الانتخابات.

وبناء عليه تم مد فترة توجيه الدعوة حتى نهاية العام الجاري وحال حدوث أزمات فيمكن لوزير الرياضة مد الفترة بقرار منه.

انتخابات اتحاد الكرة الزمالك الأهلي
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