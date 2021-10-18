مؤتمر أنشيلوتي - موقف هازارد وميندي من مواجهة شاختار

تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن أهمية المباراة القادمة ضد شاختار في دوري أبطال أوروبا قبل خوض كلاسيكو الأحد ضد برشلونة، كما كشف عن موقف الجناح البلجيكي إيدين هازارد والظهير الأيسر فيرلاند ميندي.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "كانت فترة جيدة مؤخرا لأن اللاعبين الذين تركونا عادوا في حالة جيدة باستثناء هازارد الذي يعاني مشكلة بسيطة. البقية وصلوا في حالة جيدة، وعاد إلينا ميندي ومارسيلو، كما تحسن توني كروس".

وأضاف "رأيت بعض الأشياء الجيدة في تدريبات الأيام الأخيرة، ولدينا الحافز لأنها مباراة هامة للغاية. فشلنا في آخر مباراتين بسبب قلة التنظيم، ولكن الفريق جاهز".

وأوضح "في هذا الوقت من الموسم لا يوجد فريق يعمل بطاقته الكاملة. التوقفات الدولية تؤثر كثيرا، ولكن يجب أن نفكر بأنها ليست أهم فترة في الموسم. الفترة الأهم هي حين تأتي النهائيات في أبريل ومايو".

وعن معاملة المباراتين القادمتين ضد شاختار ثم برشلونة في الكلاسيكو كمباريات نهائية قال المدرب الإيطالي: "نتفق مع ذلك. قبل التوقف الدولي لم نؤدي بصورة جيدة ولذلك هي مباريات هامة للغاية".

أما عن ثلاثي الوسط كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش أوضح أنشيلوتي "أعتقد مما أراه في التدريبات أنهم لاعبين من الطراز الأعلى ويواصلون المنافسة. نحن قائمة تضم الكثير من الشباب الذين يدفعون هؤلاء الكبار. يجب أن نضع العمر في الاعتبار، وإمكانية منح الدقائق للشباب بغرض اكتساب الخبرة. يمكن القول بأننا نملك وسطا يمكنه منافسة الجميع".

وأكد أنشيلوتي غياب هازارد عن المباراة المقبلة، وإتاحة ميندي للمشاركة قائلا: "هازارد مرهق ولديه مشكلة صغيرة ناتجة عن الحمل الزائد وهذا لا يسمح بوجوده. أعتقد أنه ربما يكون جاهزا للعب ضد برشلونة أو أوساسونا. ميندي جاهز ولكني لا أعلم ما إذا كان سيبدأ المباراة".

وعن خطط اللعب قال أنشيلوتي: "فشلنا في بعض اللحظات من المباريات. حاولت الدفاع بطريقة 4-4-2 ولم تسر الأمور بشكل جيد. الفكرة التي أملكها باتت واضحة الآن. الفريق يجب أن يلعب بطريقة 4-3-3. هناك بعض المباريات التي يمكن للفريق أن يلعبها دون جناح صريح، ولكني أعتقد أنها الطريقة الأفضل للفريق".

أخيرا عن روبرتو دي زيربي مدرب شاختار اختتم أنشيلوتي "أعرفه جيدا. إنه صديق جيد لي. فريقه يلعب بهوية واضحة للغاية، وشاختار بطريقة جيدة كما لعب ساسولو من قبل".

يذكر أن ريال مدريد يملك 3 نقاط من جولتين في دوري الأبطال، حيث فاز على إنتر ميلان الإيطالي بهدف نظيف وخسر أمام شريف المولدوفي بهدفين مقابل هدف وحيد.