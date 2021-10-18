مؤتمر أنشيلوتي - موقف هازارد وميندي من مواجهة شاختار

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 18:53

كتب : أحمد أباظة

كارلو أنشيلوتي

تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن أهمية المباراة القادمة ضد شاختار في دوري أبطال أوروبا قبل خوض كلاسيكو الأحد ضد برشلونة، كما كشف عن موقف الجناح البلجيكي إيدين هازارد والظهير الأيسر فيرلاند ميندي.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "كانت فترة جيدة مؤخرا لأن اللاعبين الذين تركونا عادوا في حالة جيدة باستثناء هازارد الذي يعاني مشكلة بسيطة. البقية وصلوا في حالة جيدة، وعاد إلينا ميندي ومارسيلو، كما تحسن توني كروس".

وأضاف "رأيت بعض الأشياء الجيدة في تدريبات الأيام الأخيرة، ولدينا الحافز لأنها مباراة هامة للغاية. فشلنا في آخر مباراتين بسبب قلة التنظيم، ولكن الفريق جاهز".

أخبار متعلقة
جاري نيفيل: على صلاح تجربة اللعب في ريال مدريد والسانتياجو برنابيو تقرير: هكذا يحاول ريال مدريد إغراء ليفربول للتخلي عن صلاح ليوناردو: يجب معاقبة ريال مدريد.. وهكذا تعاقدنا مع ميسي تقرير: رايولا يتحرك لنقل بوجبا إلى ريال مدريد

وأوضح "في هذا الوقت من الموسم لا يوجد فريق يعمل بطاقته الكاملة. التوقفات الدولية تؤثر كثيرا، ولكن يجب أن نفكر بأنها ليست أهم فترة في الموسم. الفترة الأهم هي حين تأتي النهائيات في أبريل ومايو".

وعن معاملة المباراتين القادمتين ضد شاختار ثم برشلونة في الكلاسيكو كمباريات نهائية قال المدرب الإيطالي: "نتفق مع ذلك. قبل التوقف الدولي لم نؤدي بصورة جيدة ولذلك هي مباريات هامة للغاية".

أما عن ثلاثي الوسط كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش أوضح أنشيلوتي "أعتقد مما أراه في التدريبات أنهم لاعبين من الطراز الأعلى ويواصلون المنافسة. نحن قائمة تضم الكثير من الشباب الذين يدفعون هؤلاء الكبار. يجب أن نضع العمر في الاعتبار، وإمكانية منح الدقائق للشباب بغرض اكتساب الخبرة. يمكن القول بأننا نملك وسطا يمكنه منافسة الجميع".

وأكد أنشيلوتي غياب هازارد عن المباراة المقبلة، وإتاحة ميندي للمشاركة قائلا: "هازارد مرهق ولديه مشكلة صغيرة ناتجة عن الحمل الزائد وهذا لا يسمح بوجوده. أعتقد أنه ربما يكون جاهزا للعب ضد برشلونة أو أوساسونا. ميندي جاهز ولكني لا أعلم ما إذا كان سيبدأ المباراة".

وعن خطط اللعب قال أنشيلوتي: "فشلنا في بعض اللحظات من المباريات. حاولت الدفاع بطريقة 4-4-2 ولم تسر الأمور بشكل جيد. الفكرة التي أملكها باتت واضحة الآن. الفريق يجب أن يلعب بطريقة 4-3-3. هناك بعض المباريات التي يمكن للفريق أن يلعبها دون جناح صريح، ولكني أعتقد أنها الطريقة الأفضل للفريق".

أخيرا عن روبرتو دي زيربي مدرب شاختار اختتم أنشيلوتي "أعرفه جيدا. إنه صديق جيد لي. فريقه يلعب بهوية واضحة للغاية، وشاختار بطريقة جيدة كما لعب ساسولو من قبل".

يذكر أن ريال مدريد يملك 3 نقاط من جولتين في دوري الأبطال، حيث فاز على إنتر ميلان الإيطالي بهدف نظيف وخسر أمام شريف المولدوفي بهدفين مقابل هدف وحيد.

أنشيلوتي ريال مدريد شاختار دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الخطيب يعلن ترشحه لمجلس إدارة الأهلي.. ولجنة الحكماء لاختيار القائمة 16 دقيقة | الدوري المصري
العد التنازلي لدخول لوكاس هيرنانديز للسجن 20 دقيقة | الدوري الألماني
رئيس لجنة الرياضة بالنواب يكشف لـ في الجول تفاصيل جلسة مجاهد ووزير الرياضة والخطوات المقبلة 26 دقيقة | مصر
تشكيل أرسنال – النني على مقاعد البدلاء ضد كريستال بالاس.. ساكا وأوباميانج أساسيان 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جدول الأهلي - موعد مواجهة الإسماعيلي والزمالك وبيراميدز في أول ثماني جولات 58 دقيقة | الدوري المصري
جدول الزمالك - على رأسها الأهلي والإسماعيلي.. موعد مباريات الأبيض في أول 8 جولات لـ الدوري ساعة | الدوري المصري
رابطة الأندية تعلن مواعيد وأماكن مباريات أول 8 جولات من الدوري.. القمة في الدفاع الجوي ساعة | الدوري المصري
من الناحية المادية.. ماذا يعني فشل برشلونة في التأهل إلى إقصائيات دوري أبطال أوروبا؟ ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 تصفيات المونديال – صراع ناري لـ الجزائر وتأهل ثنائي.. تعرف على موقف كل المجموعات 3 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 4 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا