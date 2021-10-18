مشاهد من جلسة النواب - مجاهد: لا أحد بعيد عن الإحالة للنيابة.. صبحي: أبو ريدة بلا صفة قانونية

شدد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المديرة لاتحاد الكرة، أن أموال اتحاد الكرة "مال عام"، وأن لا أحد أو هيئة "بعيدة عن الإحالة للنيابة العامة".

وكذلك، أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال جلسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والتي استدعته، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، ومجاهد، لمناقشة طلبات إحاطة خاصة باتحاد الكرة.

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أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية: أموال اتحاد الكرة من المال العام، ولا أحد أو هيئة بمعزل عن المحاسبة المالية والإدارية حتى لو كانت هيئة تابعة لهيئة دولية.

مجاهد: لم يسبق دعوتي للجنة الشباب والرياضة بالبرلمان لذا حضرت فورا. لم ولن أتعالى عن الدعوة.

محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة: اللجنة وجهت لحضرتك 3 دعوات، وكذلك دعونا اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني. في دور الانعقاد الأول تم دعوة حضرتك ولم تحضر أو يحضر ممثل عن الاتحاد، وتكرر الأمر مع اللجنة الخماسية، والمجلس المنتخب من قبل.

مجاهد: هذه أول دعوة تلقيتها، وتلقيتها أمس، وحضرت فورا. أتحدث عن نفسي ولا علاقة لي بمن لم يحضر من قبل.

مجاهد: هناك مكافآت معروفة عند الوصول لكأس العالم، وهناك مكافآت على المباريات. كيروش حتى الآن لم يصرف المكافأة، رغم وجود مكافآت الفوز والتعادل في اللوائح منذ الأزل. كيروش حتى لم يتقاضى أول راتب له.

مجاهد: اتحاد الكرة يدفع مبالغ كبيرة للضرائب، بل إن رسم التنمية الذي أقره البرلمان على عقود اللاعبين سددناه عن الأندية التي لم تسدده حتى الآن مثل المصري والزمالك وخلافه

مجاهد: صدري يتسع لكل الانتقادات. لا أحد بعيد عن الإحالة للنيابة العامة القادرة على التحقيق ورصد أي أمر خاطئ، لا غضاضة لدينا في ذلك.

أحد النواب لـ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: ما هو دور هاني أبو ريدة؟ من هو المهيمن على الكرة المصرية، حضرتك كوزير للرياضة أم هاني أبو ريدة؟

أشرف صبحي: أبو ريدة ليس له صفة قانونية غير عضويته في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). صفته الرسمية توقفت مع استقالته في 2019، وكلنا موجودين في أي جزء رقابي على الاتحادات الرياضية.

هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية: اللجنة الأولمبية، والاتحادات التي تتبعها، هي لجنة وطنية مصرية. العمود الفقري للإدارة الرياضية هي القوانين واللوائح المصرية.

حطب: قانون الرياضة تم إقراره من مجلس النواب واللجنة الأولمبية الدولية، ولن نسمح للجنة الأولمبية الدولية أو الاتحادات الدولية أن تجور على القانون أو يتم استعمال فزاعة الإيقاف الدولي.

حطب: لا يمكن أن أتصور وجود شكوى داخلية للاستقواء بالخارج.

ماذا حدث؟

كشف محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب عن استدعاء رسمي لوزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اللجنة الثلاثية وعدد من المسئولين في الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال محمود حسين لـ FilGoal.com: "تقدمت لنا العديد من طلبات الإحاطة للجنة الشباب والرياضة عن طريق عدد كبير من النواب داخل وخارج اللجنة لعدد كبير من المعنيين بشبهات إهدار مال عام داخل اتحاد الكرة المصري وسط إدارة اللجنة الثلاثية".

وأضاف "الإحاطة كانت بسبب عديد القرارات المتضاربة والتي من شأنها إفساد الكرة المصرية".

وتابع "بناء على ذلك قمنا بعمل استدعاء رسمي لوزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اللجنة الثلاثية وعدد من المسئولين عن الجهاز المركزي للمحاسبات الذين يقومون بمراجعة المستندات الخاصة بالاتحاد في الفترة الأخيرة".