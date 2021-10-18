مودريتش: بنزيمة يستحق الكرة الذهبية.. وأكره مقارنتنا بثلاثي برشلونة

أبدى لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد اعتقاده أن زميله كريم بنزيمة يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية، وذلك قبل مواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني في ثالث جولات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقال مودريتش في المؤتمر الصحفي: "نعرف أنها مباراة مهمة للغاية خصوصا أننا خسرنا المباراة الماضية على ملعبنا. ليس لدينا الكثير من المساحة لارتكاب المزيد من الأخطاء. يجب أن نتحلى بالثقة والقوة وأن نمنح كل ما لدينا للعب بشكل جيد".

وأضاف "لم نكن في أفضل مستوياتنا في آخر 3 مباريات، ولكن بعض التوقف الدولي تدربنا جيدا ولدينا الاستعداد. نريد أن نلعب مباراة جيدة وأن نفوز. شاختار فريق قوي وأظهروا ذلك أمامنا العام الماضي. إنها مباراة صعبة ولكن أتمنى أن تحمل نهاية مختلفة عن آخر مواجهتين أمامهم".

وواصل "تابعت شاختار لأن قائدي السابق (داريو سرنا) هو المدير الرياضي هناك، أيضا المدرب (روبرتو دي زيربي) وأسلوب لعبه. صاروا أكثر استحواذا على الكرة ويريدون اللعب من الخلف. إنهم أفضل حتى من العام الماضي".

والتقى الفريقان في دور المجموعات للنسخة الماضية، حيث حقق شاختار المفاجأة مرتين متغلبا على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في العاصمة الإسبانية ثم بهدفين دون رد في أوكرانيا.

وعن المقارنة بين ثلاثي كاسيميرو ومودريتش وتوني كروس في ريال مدريد بثلاثي برشلونة التاريخي سيرجيو بوسكيتس وتشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا قال الكرواتي: "لأكون صريحا أنا لا أحب المقارنات. إنهم قدموا الكثير لناديهم ومنتخبهم، ونحن أيضا قدمنا الكثير لمدريد. أفضل أن يقدم الآخرون ما لديهم من آراء عن ذلك، أما أنا فلا أحب المقارنة".

وردا على الانتقادات الموجهة لوسط ملعب ريال مدريد حاليا علق لوكا قائلا: "حين تلعب في مدريد يجب أن تتقبل النقد وتعتاد عليه. حين تفوز بكل شيء تصبح الأمور رائعة، وحين تحدث مباريات مشابهة للفترة الأخيرة تصبح محاطا بالشكوك، ولكننا لا نشعر بالكثير من القلق فنحن نثق بأنفسنا ونعلم أننا سنلعب كما اعتدنا دائما وكما فعلنا في بداية الموسم. نحتاج للهدوء والعمل لأننا لا نزال نملك هامشا للتحسن".

أما عن ترشيح زميله كريم بنزيمة للفوز بجائزة الكرة الذهبية أوضح "لنرى. هناك الكثير من المرشحين يمكنهم الفوز. بالنسبة لي كريم واحد منهم وأتمنى أن يفوز بها لأنه يستحقها بالنظر لكيفية لعبه هذا العام ولمسيرته أيضا، خصوصا في الأعوام الماضية، حيث لعب دائما في أفضل مستوى وأخيرا فاز بلقب مع فرنسا، وهذا أمر مهم بالنسبة لهذه الجوائز".

وعن مقترح إقامة كأس العالم كل عامين قال مودريتش: "لا أرى المغزى من ذلك. كأس العالم بطولة خاصة لأنه يقام مرة كل 4 أعوام والكل ينتظره. لن أحبذ رؤيته كل عامين، ولكننا لا يتم سؤالنا كثيرا. إنهم يحاولون القيام بأشياء دون سؤال اللاعبين والمدربين. لست مقتنعا ولكني لا أعلم ما سيحدث".

يذكر أن ريال مدريد يملك 3 نقاط من جولتين في دوري الأبطال، حيث فاز على إنتر ميلان الإيطالي بهدف نظيف وخسر أمام شريف المولدوفي بهدفين مقابل هدف وحيد.