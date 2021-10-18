مؤتمر جوارديولا: هذا سبب ضم جريليش.. ونقطة قوة كلوب بروج

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 18:15

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا ليفربول مانشستر سيتي

أشاد بيب جورديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بجاك جريليش لاعب الفريق واصفا إياه باللاعب المحترف مؤكدا أنه سوف يتأقلم بشكل أكبر مع مرور الوقت.

وتحدث جوارديولا في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الإثنين قبل مواجهة كلوب بروج البلجيكي غدا الثلاثاء في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا: "لقد كان جريليش ممتازا حتى الآن عدا لقاء بيرنلي الأخير الذي لم يشارك فيه".

وأكمل "أثق في قدرته على التحسن يجب علي أن أجد أفضل مركز له، حينما لعب كان يلعب بشكل جيد".

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وتابع "هذه أول مرة يلعب مباراة كل ثلاثة أيام وهذا أمر مختلف، وهذا تحدي جيد بالنسبة له".

وبسؤاله عن سبب ضم جريليش من أستون فيلا في الانتقالات الصيفية الماضية قال: "إمكانياته الكبيرة في الثلث الأخير من الملعب ورؤيته لإيجاد زملائه وعقليته لتسجيل الأهداف والفوز بالمباريات".

وعن كلوب بروج قال: "فريق رائع ويتمتع بمجهود بدني كبير ويتحلون بالعنف في الهجوم، منذ شهر مارس الماضي هم يسجلون الأهداف في كل مباراة في ملعبهم لأنهم فريق جيد".

وأردف "سنحاول الفوز غدا ولدينا خطة أتمنى أن ننجح في إيقافهم ونتحكم في أسلوب اللعب لنحصل على النتيجة التي نريدها".

وأتم جوارديولا "الفوز على لايبزيج ليس سهلا وهم حققوه وظفروا بنتيجة جيدة ضد باريس سان جيرمان كذلك".

ويحتل كلوب بروج المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن سان جيرمان المتصدر فيما يأتي سيتي ثالثا بثلاث نقاط فقط.

جوارديولا مانشستر سيتي ليلة الأبطال كلوب بروج
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