أندية الدوري – الاتحاد.. حلم المشاركة القارية

تحسن كبير شهده الاتحاد السكندري خلال السنوات الماضية، سواء على مستوى التعاقدات، قائمة الفريق أو على مستوى المراكز المحققة.

الاتحاد السكندري شهد تحسنا كبيرا في الموسم الماضي عن المواسم الماضية، إذ أن الفريق يسير في منحنى تصاعدي موسم بعد الآخر.

في الموسم الجديد يسعى الاتحاد لاستكمال المنحنى التصاعدي والوصول للمشاركة القارية بقيادة حسام حسن الذي اعتاد على ذلك خلال سنوات إدارته الفنية للمصري، أو لما لا ينتهي الموسم بالتتويج بلقب غائب منذ 45 عاما يسعد الجماهير السكندرية.

التتويج الأخير للاتحاد السكندري كان في عام 1976، عندما توج الفريق بلقب كأس مصر للمرة السادسة في تاريخه، حينما فاز الفريق على الأهلي بهدف دون مقابل سجله طلعت يوسف مدرب الإسماعيلي الحالي.

أما عن المشاركة القارية الأخيرة، فإذا استثنينا المشاركة في النسخة الماضية من كأس العرب والتي حقق فيها الاتحاد نتائج جيدة بالوصول لربع النهائي، فإن المشاركة القارية للاتحاد كانت عام 2006 في كأس الاتحاد الإفريقي"الكونفدرالية حاليا" والتي وصل فيها الفريق لدور الـ 16 قبل أن يقصى أمام الترجي بركلات الترجيح.

تاريخ النادي

الاتحاد هو أحد الأندية الرائدة في الدوري المصري على مر العصور وأحد أعرق الأندية تاريخيا، تأسس عام 1914.

يعتبر الاتحاد السكندري هو ثاني أكثر الأندية المصرية مشاركة في الدوري المصري الممتاز في مواسم مكتملة خلف الأهلي والزمالك مناصفة مع المصري، إذ أن كلا الفريقين يستعدان للمشاركة في النسخة الـ 60.

الاتحاد لم يسبق له التتويج بالدوري المصري ولكنه يعد ثالث أكثر الفرق تتويجا بكأس مصر خلف الأهلي والزمالك ومناصفة مع الترسانة بستة ألقاب لكل منهم.

الموسم الماضي

أنهى التحاد الموسم الماضي في المركز السابع، في تحسن عن الموسم الذي سبقه والذي أنهاه في المركز العاشر.

فريق حسام حسن بدأ بشكل جيد بالفوز على بيراميدز في الجولة الأولى، ولكن تلت تلك المباراة تعادل مع سموحة وهزيمة ثقيلة من الأهلي بأربعة أهداف دون مقابل.

النتائج ظلت متذبذبة ولكن الفريق تمكن من التحسن بعد ذلك، ووصل الاتحاد للمربع الذهبي في منتصف الدوري واحتل المركز الثالث في بعض الجولات.

وكان الفريق أمام فرصة ذهبية للمشاركة في كأس الكونفدرالية في حالة الفوز على الزمالك في الجولة الـ 29 ولكن الفريق الأبيض تمكن من تحقيق الفوز مما حرم الاتحاد من المشاركة القارية في الموسم الحالي.

مرة أخرى ومع الجولات الأخيرة بدأت النتائج في التذبذب من جديد ولم يحقق الفوز سوى في مباراة واحدة خلال المباريات الست الأخيرة إلى أن استقر الفريق بنهاية الموسم في المركز السابع بفارق ست نقاط عن المربع الذهبي.

سوق الانتقالات

الاتحاد السكندري فقد إثنين من أبرز نجومه في الموسم الماضي والذين انتهت اعاراتهما مع الفريق ليعودا للزمالك ناديهم الأصلي، وهم محمد صبحي حارس المرمى ورزاق سيسيه.

الاتحاد فقد أيضا عمار حمدي الذي عاد للأهلي بعد انتهاء إعارته والذي كان يستخدمه حسام حسن في أكثر من مركز.

في المقابل أتم الاتحاد التعاقد مع 12 لاعب استعدادا للموسم الجديد في المراكز التالية

الحراس: محمد عبدالمنصف، أحمد يحيي

قلب الدفاع: محمد مجدي، محمد عبد السلام،

الظيهر الأيمن: مصطفى محمود عفروتو

الوسط: سعيدو سيمبوري، نادر رمضان، ساليفو مورو

الجناح: أحمد عادل"ميسي"

الهجوم: أحمد علي كامل، بنجامين بواتنج، أوجوستينو مابولولو

نجم الفريق

الاتحاد السكندري كان يمتلك واحد من نجوم الدوري المصري ككل وهو رزاق سيسيه الذي انهت إعارته مع الفريق وكان هو النجم الأول للفريق قبل تعرضه للإصابة في الركبة، برفقة خالد قمر الذي رحل أيضا لصفوف الجونة.

هذا الموسم ومع التعاقدات الجديدة سيكون من الصعب التنبؤ بمن سيكون النجم الأول للفريق، خصوصا مع فريق يدربه حسام حسن الذي دائما ما يكتشف لاعبين جدد مع الفرق التي يقودها.

ولكن بالنظر للأسماء المتاحة والمعروفة لمتابعي الدوري المصري فإن نجم الفريق في الموسم المقبل قد يكون خالد الغندور واحد من اللاعبين الذين يقدمون أداء جيد مع الاتحاد خلال السنوات الماضية، أو أحمد علي كامل الوافد الجديد والمهاجم المخضرم الذي اقترب من وصوله للهدف رقم 100 في الدوري.

أوجستينو مابولولو هداف بريميرو دي أوجوستو الأنجولي السابق واحد من التعاقدات الجيدة تعبر عنه أرقامه في الموسم الماضي مع فريقه، إذ تمكن الموسم الماضي من تسجيل 11 هدفا في الدوري، سيكون إضافه كبيرة إذا تمكن من إظهار إمكانياته في الدوري المصري.

المركز المتوقع

حسام حسن اعتاد على المنافسه على إنهاء الدوري في المربع الذهبي خصوصا في فتراته مع المصري، ولكن في الموسم المقبل والمتوقع أن يشهد منافسة كبيرة على الوصول للمربع الذهبي لأكثر من فريق خصوصا مع تدعيم الفرص الصاعدة حديثا بلاعبين من أصحاب الأسماء الكبيرة في الدوري المصري، سيكون الوصول للمربع الذهبي صعب المنال على جميع الفرق وسيكون تحقيقه إنجاز كبير لم يصل إليه في نهاية الدوري.

ومن المتوقع أن ينهي الاتحاد السكندري دوري الموسم المقبل في المراكز ما بين الرابع إلى الثامن وهي المراكز التي ستشهد تنافسية على دخول المربع الذهبي حتى الفترات الأخيرة من الدوري.