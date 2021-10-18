يوفنتوس: دي ليخت غير مصاب ولكن هناك شكوك حول مشاركته أمام زينيت
الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 17:58
كتب : FilGoal
استبعد نادي يوفنتوس وجود إصابة لماتياس دي ليخت مدافع الفريق ولكن لا تزال الشكوك حول إمكانية مشاركته أمام زينيت في دوري الأبطال.
ماتياس دي ليخت
النادي : يوفنتوس
وكان قد تم استبعاد دي ليخت من مواجهة يوفنتوس ضد روما بسبب مشكلة في العضلة الضامة لقدمه اليسرى.
وخضع دي ليخت لفحوصات طبية دقيقة وأثبتت عدم وجود إصابة خطيرة كما أنه خاض تدريبات على الملعب اليوم الإثنين.
وكشفت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية أن المدافع الهولندي لا يزال مشكوك في مشاركته أمام زينينت.
ويلعب يوفنتوس ضد زينيت مساء الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وينتظر يوفنتوس تدريبات غدا الثلاثاء لحسم موقف دي ليخت النهائي من المشاركة.
ويسافر يوفنتوس إلى روسيا بعد خمس انتصارات متتالية في الفترة الماضية وصدارة المجموعة الثامنة بست نقاط بالفوز على فريقي مالمو وتشيلسي.