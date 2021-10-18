المرشح السابق لرئاسة برشلونة يكشف حقيقة إمكانية لعب ميسي مجانا

تحدث توني فريتشا عضو إدارة برشلونة السابق والمرشح لرئاسته في الانتخابات الماضية عن حقيقة إمكانية تجديد عقد ليونيل ميسي بالمجان، نافيا وجود أي فرصة لحدوث شيء كهذا.

وقال فريتشا في حديثه لراديو "ماركا" عن اجتماع الأعضاء: "كان هناك ظرفا خارجا عن العادة، ولم يكن هناك ما يكفي من الوقت للتعامل مع كل هذه المسائل. كان يجب تعليق الاجتماع وتأجيله. هذا ما كان يبدو صحيحا بالنسبة لي".

وأضاف "بالمعدل الذي سارت به الأمور، كان من الواضح أنه لن يكون هناك متسع من الوقت. كان هناك 12 نقطة مختلفة للحديث عنها ويمكنكم رؤية أن سرعة الاجتماع لن تسمح بذلك".

وعن مباراة الكلاسيكو المقبلة ضد ريال مدريد يوم الأحد قال فريتشا: "إنها مباراة فريدة، ومن الممتع دائما مشاهدتها. بالنسبة لنا يمكنها أن تصبح التأكيد الحاسم على تغيير بداية هذا الموسم".

وتابع "برشلونة سينافس على كل شيء وسيوقف وضع المدرب تحت دائرة الضوء".

أما عن رحيل ليونيل ميسي الذي تم مجانا في أغسطس الماضي إلى باريس سان جيرمان، نفى فريتشا إمكانية لعب النجم الأرجنتيني مجانا.

وأوضح "فكرة أن ميسي يجب عليه اللعب مجانا أتت من تصريح عفوي. خطة الإدارة لتجديد عقد ميسي لم تتضمن أنه سيلعب مجانا. الأمر مستحيل على صعيد قوانين اللعب المالي النظيف. إنها مجرد طرفة".

يذكر أن فريتشا الذي خسر الانتخابات أمام الرئيس العائد خوان لابورتا، سبق له التواجد في إدارة النادي 3 مرات، الأولى مع لابورتا نفسه بين عامي 2003 و2005، والثانية مع ساندرو روسيل بين 2013 و2014، وأخيرا في 2015 مع جوسيب ماريا بارتوميو.