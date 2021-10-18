المرشح السابق لرئاسة برشلونة يكشف حقيقة إمكانية لعب ميسي مجانا

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 17:47

كتب : أحمد أباظة

مؤتمر وداع ميسي

تحدث توني فريتشا عضو إدارة برشلونة السابق والمرشح لرئاسته في الانتخابات الماضية عن حقيقة إمكانية تجديد عقد ليونيل ميسي بالمجان، نافيا وجود أي فرصة لحدوث شيء كهذا.

وقال فريتشا في حديثه لراديو "ماركا" عن اجتماع الأعضاء: "كان هناك ظرفا خارجا عن العادة، ولم يكن هناك ما يكفي من الوقت للتعامل مع كل هذه المسائل. كان يجب تعليق الاجتماع وتأجيله. هذا ما كان يبدو صحيحا بالنسبة لي".

وأضاف "بالمعدل الذي سارت به الأمور، كان من الواضح أنه لن يكون هناك متسع من الوقت. كان هناك 12 نقطة مختلفة للحديث عنها ويمكنكم رؤية أن سرعة الاجتماع لن تسمح بذلك".

أخبار متعلقة
كلويفرت: أي مدير فني يرغب في ضم صلاح.. وربما رحيل ميسي هو الأصعب عبر تاريخ برشلونة ضيوف: أرشح ميسي للكرة الذهبية.. غياب ميندي ووجود "الإيطالي" فضيحة إيفرا: سئمت منح الكرة الذهبية إلى ميسي ميسي: الحكم دوما يتخذ هذه القرارات عمدا ضدنا

وعن مباراة الكلاسيكو المقبلة ضد ريال مدريد يوم الأحد قال فريتشا: "إنها مباراة فريدة، ومن الممتع دائما مشاهدتها. بالنسبة لنا يمكنها أن تصبح التأكيد الحاسم على تغيير بداية هذا الموسم".

وتابع "برشلونة سينافس على كل شيء وسيوقف وضع المدرب تحت دائرة الضوء".

أما عن رحيل ليونيل ميسي الذي تم مجانا في أغسطس الماضي إلى باريس سان جيرمان، نفى فريتشا إمكانية لعب النجم الأرجنتيني مجانا.

وأوضح "فكرة أن ميسي يجب عليه اللعب مجانا أتت من تصريح عفوي. خطة الإدارة لتجديد عقد ميسي لم تتضمن أنه سيلعب مجانا. الأمر مستحيل على صعيد قوانين اللعب المالي النظيف. إنها مجرد طرفة".

يذكر أن فريتشا الذي خسر الانتخابات أمام الرئيس العائد خوان لابورتا، سبق له التواجد في إدارة النادي 3 مرات، الأولى مع لابورتا نفسه بين عامي 2003 و2005، والثانية مع ساندرو روسيل بين 2013 و2014، وأخيرا في 2015 مع جوسيب ماريا بارتوميو.

ميسي برشلونة فريتشا لابورتا
نرشح لكم
أخر الأخبار
عامر حسين لـ في الجول: القمة في استاد القاهرة.. وهذا سبب إقامة الأهلي والإسماعيلي ببرج العرب 15 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر بيولي: هذا موقف إبراهيموفيتش وبن ناصر من ضد بورتو.. وسبب الخسارة أمام أتليتكو وليفربول 23 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فان دايك: لا أهتم بمن يراقبني.. هدفي مواصلة التحسن بعد إصابة معقدة 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
موسيماني: أشعر بالفخر لمساهمتي البسيطة في إنجازات الخطيب لـ الأهلي.. ورسالة إلى الجماهير 57 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي لـ في الجول: كنا ننتظر ألا نواجه الأهلي في برج العرب.. وعلاقتنا طيبة مع الأحمر ساعة | الدوري المصري
الخطيب يوجه رسالة إلى فريق الأهلي لـ كرة القدم.. ومواصلة إعداد أبطال أولمبيين ساعة | الدوري المصري
الخطيب يعلن ترشحه لمجلس إدارة الأهلي.. ولجنة الحكماء لاختيار القائمة ساعة | الدوري المصري
العد التنازلي لدخول لوكاس هيرنانديز للسجن ساعة | الدوري الألماني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 تصفيات المونديال – صراع ناري لـ الجزائر وتأهل ثنائي.. تعرف على موقف كل المجموعات 3 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 4 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا