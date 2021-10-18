"يويفا" يعلن عقوبة إنجلترا على أحداث نهائي يورو 2020

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن العقوبة الموجهة لمنتخب إنجلترا على خلفية أحداث نهائي يورو 2020 الذي أقيم في يوليو الماضي.

وقرر "يويفا" معاقبة المنتخب الإنجليزي بلعب مباراته الأوروبية القادمة بدون جماهير، وذلك على خلفية أحداث الشغل داخل وخارج ملعب ويمبلي خلال المباراة النهائية لكأس الأمم الأوروبية ضد منتخب إيطاليا.

أيضا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبة بمباراة إضافية ولكنها معلقة لمدة عامين ولن تطبق في حال عدم تكرار الفعل ذاته، كما غرم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 100 ألف يورو بسبب اقتحام الملعب وإلقاء الأشياء بداخله وإطلاق صافرات الاستهجان أثناء عزف السلام الوطني.

وشهدت مباراة الحادي عشر من يوليو الماضي العديد من الأحداث المؤسفة، حيث اشتبك بعض الجماهير من غير حاملي التذاكر مع أفراد أمن الملعب وأفراد من الشرطة، واقتحموا "ويمبلي" بالقوة.

وتغلب منتخب إيطاليا على إنجلترا البلد المضيف للنهائي في ملعب "ويمبلي" بركلات الترجيح، بعد تقدم لوك شو في الدقيقة الثانية لصالح الإنجليز، ثم تعادل ليوناردو بونوتشي في الدقيقة 67.

ويلعب منتخب إنجلترا مباراته القادمة على ملعبه في توقف نوفمبر الدولي القادم، تحديدا في الثاني عشر من الشهر ضد ألبانيا ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.