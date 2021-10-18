"يويفا" يعلن عقوبة إنجلترا على أحداث نهائي يورو 2020

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 17:31

كتب : أحمد أباظة

نهائي اليورو 2020 - إيطاليا ضد إنجلترا إيمرسون

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن العقوبة الموجهة لمنتخب إنجلترا على خلفية أحداث نهائي يورو 2020 الذي أقيم في يوليو الماضي.

وقرر "يويفا" معاقبة المنتخب الإنجليزي بلعب مباراته الأوروبية القادمة بدون جماهير، وذلك على خلفية أحداث الشغل داخل وخارج ملعب ويمبلي خلال المباراة النهائية لكأس الأمم الأوروبية ضد منتخب إيطاليا.

أيضا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبة بمباراة إضافية ولكنها معلقة لمدة عامين ولن تطبق في حال عدم تكرار الفعل ذاته، كما غرم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 100 ألف يورو بسبب اقتحام الملعب وإلقاء الأشياء بداخله وإطلاق صافرات الاستهجان أثناء عزف السلام الوطني.

أخبار متعلقة
تصفيات المونديال - إنجلترا تؤجل تأهلها بالتعادل مع المجر.. وبولندا تخطف فوزا قاتلا أمام ألبانيا تصفيات المونديال - إنجلترا تسحق أندورا.. وألبانيا تنتزع فوزا ثمينا من المجر حريق مفاجئ في ملعب أندورا قبل مواجهة إنجلترا.. والكشف عن مصير المباراة

وشهدت مباراة الحادي عشر من يوليو الماضي العديد من الأحداث المؤسفة، حيث اشتبك بعض الجماهير من غير حاملي التذاكر مع أفراد أمن الملعب وأفراد من الشرطة، واقتحموا "ويمبلي" بالقوة.

وتغلب منتخب إيطاليا على إنجلترا البلد المضيف للنهائي في ملعب "ويمبلي" بركلات الترجيح، بعد تقدم لوك شو في الدقيقة الثانية لصالح الإنجليز، ثم تعادل ليوناردو بونوتشي في الدقيقة 67.

ويلعب منتخب إنجلترا مباراته القادمة على ملعبه في توقف نوفمبر الدولي القادم، تحديدا في الثاني عشر من الشهر ضد ألبانيا ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

إنجلترا إيطاليا يورو 2020 يويفا
نرشح لكم
أخر الأخبار
عامر حسين لـ في الجول: القمة في استاد القاهرة.. وهذا سبب إقامة الأهلي والإسماعيلي ببرج العرب 27 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر بيولي: هذا موقف إبراهيموفيتش وبن ناصر ضد بورتو.. وسبب الخسارة أمام أتليتكو وليفربول 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فان دايك: لا أهتم بمن يراقبني.. هدفي مواصلة التحسن بعد إصابة معقدة 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
موسيماني: أشعر بالفخر لمساهمتي البسيطة في إنجازات الخطيب لـ الأهلي.. ورسالة إلى الجماهير ساعة | الدوري المصري
الإسماعيلي لـ في الجول: كنا ننتظر ألا نواجه الأهلي في برج العرب.. وعلاقتنا طيبة مع الأحمر ساعة | الدوري المصري
الخطيب يوجه رسالة إلى فريق الأهلي لـ كرة القدم.. ومواصلة إعداد أبطال أولمبيين ساعة | الدوري المصري
الخطيب يعلن ترشحه لمجلس إدارة الأهلي.. ولجنة الحكماء لاختيار القائمة ساعة | الدوري المصري
العد التنازلي لدخول لوكاس هيرنانديز للسجن ساعة | الدوري الألماني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 تصفيات المونديال – صراع ناري لـ الجزائر وتأهل ثنائي.. تعرف على موقف كل المجموعات 3 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 4 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا