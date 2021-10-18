إبراهيموفيتش يطارد رقم توتي في دوري أبطال أوروبا

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 16:28

كتب : أحمد أباظة

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

يتجه ميلان الإيطالي لمواجهة بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا، بالتزامن مع عودة نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وبينما لا تعتبر مشاركة إبراهيموفيتش في التشكيل الأساسي مؤكدة نظرا لعودته من الإصابة مؤخرا، إلا أنه من المنتظر رؤية المهاجم البالغ من العمر 40 عاما في قائمة المباراة.

وسيلعب إبراهيموفيتش على ملعب الدراجاو مطاردا الرقم القياسي المسجل باسم فرانشيسكو توتي أسطورة روما، كأكبر لاعب يسجل هدفا في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

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ويحمل توتي الفائز بكأس العالم مع إيطاليا في 2006 الرقم بهدفه الذي سجله ضد سسكا موسكو في عمر 38 عاما و59 يوما.

ويعود إبراهيموفيتش للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد 5 أعوام من الغياب، حيث لم يشارك في أول مباراتين مع ميلان العائد لتوه أيضا هذا الموسم.

وغاب زلاتان عن خسارتي ميلان أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين وأمام أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن أوليفييه جيرو سيبدأ هذه المباراة في مركز المهاجم الأساسي، ولكن رغم ذلك من المتوقع أن يشارك إبراهيموفيتش في أي وقت من أوقات المباراة.

يذكر أن السويدي لعب مرتين فقط في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث سجل في فوز ميلان على لاتسيو 2-0 ثم أتى بديلا على حساب إسماعيل بن ناصر في عودة الروسونيري على حساب فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدفين يوم السبت.

إبراهيموفيتش ميلان توتي دوري أبطال أوروبا
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