دي بروين يختار مرشحه للفوز بالكرة الذهبية

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 16:20

كتب : FilGoal

الكرة الذهبية للسيدات

كشف كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي رأيه في اللاعب الأحق بالكرة الذهبية.

وقال البلجيكي في تصريحات صحفية:"بناء على آخر سنتين سأختار روبرت ليفاندوفسكي، وفقا لكل ما قدمه وفاز به مع بايرن ميونيخ".

وشدد دي بروين أنه يطمح للفوز بدوري أبطال أوروبا، البطولة التي لم يتوج بها مانشستر سيتي بعد.

أخبار متعلقة
كلوب: فرصة صلاح ضعيفة في الفوز بالكرة الذهبية نيمار ينضم للغائبين عن باريس أمام لايبزيج سجل "هاتريك" في الثانية.. لاعب مانشستر سيتي الذي لعب مباراتين في يوم واحد حكم مباراة يوفنتوس وروما مخاطبا كريستانتي: هل تلومني على إهدار ركلة الجزاء؟

وأضاف لاعب تشيلسي وفولفسبورج السابق "لم نفز بها، لكننا نحاول. أتمنى خلال مسيرتي هنا أن نتوج باللقب. سعيد بما حققناه كناد في آخر 6 سنوات".

وترشح ليفاندوفسكي ودي بروين مع 28 لاعبا للجائزة التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول سنويا لأفضل لاعب في العالم.

وفاز ليفاندوفسكي العام الماضي بجائزة الأفضل من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

لكنه لم يتوج بالكرة الذهبية لأن فرانس فوتبول قررت حجب الجائزة بعد تفشي فيروس كورونا.

الكرة الذهبية
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول - 25 مشجعا لمباراة الزمالك وتوسكر الكيني 5 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
إبراهيموفيتش يطارد رقم توتي في دوري أبطال أوروبا 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بعد "إيرث شوت".. صلاح يشكر الأمير ويليام وزوجته ساعة | الدوري الإنجليزي
دي بروين يختار مرشحه للفوز بالكرة الذهبية ساعة | أوروبا
كلوب: فرصة صلاح ضعيفة في الفوز بالكرة الذهبية ساعة | المحترفون
نيمار ينضم للغائبين عن باريس أمام لايبزيج ساعة | دوري أبطال أوروبا
سجل "هاتريك" في الثانية.. لاعب مانشستر سيتي الذي لعب مباراتين في يوم واحد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
حكم مباراة يوفنتوس وروما مخاطبا كريستانتي: هل تلومني على إهدار ركلة الجزاء؟ 2 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 تصفيات المونديال – صراع ناري لـ الجزائر وتأهل ثنائي.. تعرف على موقف كل المجموعات 3 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 4 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا