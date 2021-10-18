دي بروين يختار مرشحه للفوز بالكرة الذهبية

كشف كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي رأيه في اللاعب الأحق بالكرة الذهبية.

وقال البلجيكي في تصريحات صحفية:"بناء على آخر سنتين سأختار روبرت ليفاندوفسكي، وفقا لكل ما قدمه وفاز به مع بايرن ميونيخ".

وشدد دي بروين أنه يطمح للفوز بدوري أبطال أوروبا، البطولة التي لم يتوج بها مانشستر سيتي بعد.

وأضاف لاعب تشيلسي وفولفسبورج السابق "لم نفز بها، لكننا نحاول. أتمنى خلال مسيرتي هنا أن نتوج باللقب. سعيد بما حققناه كناد في آخر 6 سنوات".

وترشح ليفاندوفسكي ودي بروين مع 28 لاعبا للجائزة التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول سنويا لأفضل لاعب في العالم.

وفاز ليفاندوفسكي العام الماضي بجائزة الأفضل من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

لكنه لم يتوج بالكرة الذهبية لأن فرانس فوتبول قررت حجب الجائزة بعد تفشي فيروس كورونا.