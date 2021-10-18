كلوب: فرصة صلاح ضعيفة في الفوز بالكرة الذهبية

يرى يورجن كلوب مدرب ليفربول أن محمد صلاح نجم الفريق ليس ضمن أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال الألماني في مؤتمر صحفي:"ليس لدي فكرة كيف يتحدد الفائز بالكرة الذهبية، لو الأمر يتعلق بخوض نهائي دوري أبطال أوروبا وتسجيل الأهداف ففرصته ضعيفة هذا الموسم. لو الأمر يتعلق بالأداء في عدة سنوات، فسيكون مرشحا".

وأضاف "بعد هدفيه (ضد مانشستر سيتي وواتفورد) فجأة يقول الناس الآن إنه قد يكون الأفضل في العالم الآن، أمر غريب. إنه يسجل هذه الأهداف منذ سنوات وسيكرر ذلك مرارا".

وسئل كلوب هل أداء صلاح الرائع في الوقت الحالي قد يسهل من تجديد ليفربول لعقده، فأجاب "لا أعلم، سنرى".

ولا تزال المفاوضات جارية بين ليفربول وصلاح لتجديد عقد النجم المصري والذي ينتهي في 2023.

وقالت تقارير إن رامي عباس، وكيل صلاح، سيطلب راتبا أسبوعيا قدره نصف مليون جنيه إسترليني.

ويحصل صلاح حاليا على راتب أسبوعي قدره 200 ألف جنيه إسترليني.

وأشاد كلوب بمدافعه فيرجيل فان دايك الذي عاد للمشاركة في الموسم الحالي بعد إصابة طويلة كلفت ليفربول غاليا في الموسم الماضي.

وأضاف كلوب "نحتاج كل لاعبينا لنلعب كرتنا. فان دايك أفضل مدافع أوسط في العالم، افتقدناه الموسم الماضي ومعه جو جوميز وجويل ماتيب ولم يكن معنا إبراهيما كوناتي".

وأردف "قد أتحدث عن صلاح وفان دايك طوال الوقت لكن كرة القدم لعبة جماعية. لو لعبنا الموسم بأكمله بجوميز وماتيب لاختلف الوضع، حقيقة. إنهما رائعان أيضا. ضايقتنا رؤية فان دايك يسير على عكازين، لكنهما كانا مصابين أيضا".

وعانى ليفربول في الموسم الماضي من غياب مدافعيه لفترة طويلة بسبب الإصابات مما اضطر كلوب للعب أحيانا بجوردان هندرسون وفابينيو في الخط الخلفي.

واحتل ليفربول المركز الثالث في الموسم الماضي من الدوري.

وهو حاليا وصيف الدوري بفارق نقطة عن تشيلسي المتصدر.

ويستعد ليفربول لمواجهة مضيفه أتليتكو مدريد يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.