حكم مباراة يوفنتوس وروما مخاطبا كريستانتي: هل تلومني على إهدار ركلة الجزاء؟

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 14:47

كتب : أحمد أباظة

الحكم دانييلي أورساتو وجوزيه مورينيو مدرب روما

أثارت مباراة يوفنتوس وروما جدلا تحكيميا واسعا، أضافت إليه شبكة "دازن" بوصولها إلى التسجيل الصوتي لمحادثة بين الحكم دانييلي أورساتو ولاعب وسط الذئاب برايان كريستانتي.

وحصل روما على ركلة جزاء في المباراة التي انتهت بفوز يوفنتوس بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الثامن للدوري الإيطالي، وذلك بعد سقوط هنريك مخيتاريان إثر تدخل من فويتشيك تشيزني حارس مرمى يوفي.

رغم وجود هذه المخالفة، أكمل تامي أبراهام اللعب وسجل الكرة في المرمى من المتابعة، ولكن الحكم أطلق صافرته بالفعل، إذ سقط مخيتاريان على الكرة بيده معيدا إياها في طريق أبراهام.

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هذا يعني أن هدف أبراهام كان سيلغى لوجود لمسة اليد ولا ينطبق عليه قانون إتاحة الفرصة، وبالتالي عاد الحكم لاحتساب ركلة الجزاء، التي أهدرها لاحقا جوردان فيرتو، حيث تصدى لها تشيزني.

بعد دقائق وبحسب ما التقطته "دازن" قال أورساتو ردا على اعتراضات كريستانتي: "الحارس أتى وارتكب ركلة جزاء، ثم (المتابعة) تسلل، ماذا إذا لم أطلق الصافرة"؟

وأوضح الحكم "لا يوجد ميزة ممنوحة في ركلات الجزاء، والآن أنت تلومني لأنه أهدرها"؟

وفاز يوفنتوس بهذه المباراة بفضل هدف مويس كين الذي رفع رصيد الفريق إلى 14 نقطة بالفوز الرابع على التوالي، فيما تجمد رصيد روما عند 15 نقطة.

روما يوفنتوس كريستانتي أورساتو الدوري الإيطالي
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