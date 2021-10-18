سيميوني: صلاح لاعب خارق للعادة.. وهذا ردي على انتقادات كلوب

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 14:05

كتب : أحمد أباظة

دييجو سيميوني - أتليتكو مدريد

رفض دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد الإسباني التعليق على انتقادات يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي لأسلوب لعب فريقه، وذلك قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي: "الآن سنلعب الكثير من المباريات في الأيام القليلة المقبلة. التوقف الدولي كان جيدا لنا للتدرب واستعادة المصابين، وسنرى غدا حين تبدأ المباراة".

وأضاف "غدا سنجري تدريبا أخيرا لرؤية تطور ماركوس يورينتي وخوسيه خيمينيز وماتيوس كونيا، ونتطلع لمباراة رائعة في ملعب مليء بقمصان الروخيبلانكوس وجماهير تتذكر مباراتنا السابقة ضد ليفربول".

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ونجح أتلتيكو في إقصاء ليفربول من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2020، بالفوز ذهابا 1-0 ثم إيابا بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد الوقت الإضافي.

وعما إذا كان يملك أي اعتراضات على جدول المباريات قال سيميوني: "ما أملكه بوضوح هو أننا يجب علينا الاهتمام بما سيحدث في المباريات التي سنلعبها. ليس لدينا أي وزن لقول شيء. الناس في يويفا وفيفا هم من يقررون ما يرونه صحيحا. ما نملكه كمدربين هو محاولة إيجاد الحلول".

وعلق سيميوني بصورة مقتضبة على انتقادات كلوب لأسلوب لعب الأتلتي، حيث أجاب على سؤاله عما يفكر به حين يسمع هذه الانتقادات قائلا: "لا شيء".

وعن توقعاته للمباراة قال المدرب الأرجنتيني: "تشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول يمرون بمرحلة رائعة، ومن الممتع رؤيتهم يلعبون. ليفربول يعمل بصورة جيدة وبضغط متقدم، ويحاول دائما استغلال المساحات. عودة فيرجيل فان دايك سمحت لهم بالعودة إلى مستواهم الدفاعي، لا أتوقع شيئا أقل من ليفربول شرس للغاية لنحاول إلحاق الضرر به".

أما عن عودة مهاجم الفريق لويس سواريز ووضعه الحالي أوضح "سواريز عاد بحماس كبير مثل بقية اللاعبين هنا".

أخيرا بسؤاله عن ترشيح محمد صلاح نجم ليفربول لجائزة الكرة الذهبية اختتم "أقول أني أهتم بمواجهة ليفربول، وأن صلاح لاعب خارق للعادة، قضى سنوات يؤدي خلالها بشكل مذهل مع ليفربول في البريميرليج ودوري الأبطال".

ويحتل ليفربول صدارة المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا بـ6 نقاط من انتصارين على ميلان وبورتو، يليه أتلتيكو مدريد بـ4 نقاط من تعادل سلبي مع بورتو وفوز على ميلان.

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