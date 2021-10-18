وزارة التعليم: صلاح في مناهج اللغة الإنجليزية للمرحلتين الإعدادية والثانوية

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 13:44

كتب : FilGoal

محمد صلاح حفل إيرث شوت

كشفت نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، عن إدراج مسيرة محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر ضمن مناهج المرحلة الإعدادية والثانوية في العام الدراسي الحالي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وقالت شلبي في تصريحات لجريدة "الوطن" المصرية: "سيتم تدريس مسيرة محمد صلاح في منهج اللغة الإنجليزية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، في العام الدراسي الحالي حتى يتثنى لجميع التلاميذ معرفة حياة اللاعب المصري كأحد الشخصيات الرياضية الناجحة في مجال كرة القدم، ودوره في دعم بلده بما يناسب طبيعة اللغة الإنجليزية ومستوى الكفاءة اللغوية".

وأضافت "الوزارة تعمل على تقديم محتوى تعليمي متميز لجميع التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية".

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وأتمت "سيتم عرض مسيرة صلاح الناجحة، والصفات الشخصية والجسمانية التي أدت لنجاحه وتميزه في المناهج الدراسية للصفوف الأول والثاني الإعدادي، ثم عرضه كنموذج رائع للبطل القدوة الذي يهتم بتقديم الدعم المعنوي والمادي لأهل بلده في الصف الأول والثاني الثانوي".

صلاح يمر بواحدة من أفضل فتراته مع ليفربول حيث سجل 10 أهداف وصنع 4 آخرين في 10 مباريات هذا الموسم.

محمد صلاح
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