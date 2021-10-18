في الجول يكشف – اتحاد الكرة يمنع انتقال الناشئ لأي ناد يبعد 50 كيلومترا عن مقر إقامته

أصدر اتحاد الكرة المصري، قرارا خاصا بانتقالات اللاعبين الناشئين في الموسم الجديد.

وقرر اتحاد الكرة حسبما علم FilGoal.com منع انتقال أي لاعب في مراحل الناشئين لأي ناد، يبعد بأكثر من 50 كيلومترا من مقر إقامته.

وعلم FilGoal.com بالقرار الذي صدر اليوم الإثنين، ويتم تطبيقه بداية من الموسم الحالي.

ويسري القرار على اللاعبين مواليد 2007 وما يليها، ما يعني إمكانية انتقال اللاعبين مواليد 2006.

وبرر مصدر باتحاد الكرة القرار قائلا: "القرار يستهدف الحفاظ على المواهب في مناطقها".

وأتم "نستهدف حماية الأندية الأصغر من ضم الأندية ذات الإمكانيات المالية الكبيرة لمواهبها".