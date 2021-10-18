حارس واتفورد: مواجهة صلاح كابوس

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 12:43

كتب : نادر عيد

صلاح - واتفورد

أشاد بن فوستر حارس مرمى واتفورد بمحمد صلاح أيقونة ليفربول بعدما سجل الأخير هدفا رائعا في فوز فريقه بنتيجة 5-صفر على الأول يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وقال فوستر عبر صحيفة دايلي ميل الإنجليزية:"قدما صلاح سريعتان جدا. اللاعبون يخافون الاحتكاك به في منطقة الجزاء لأنه سيحصل على ركلة جزاء".

وواصل "إذا دخل منطقة الجزاء تصبح مواجهته كابوسا. لم أر تسديدته، أتذكر أنه كان محاطا بثلاثة أو أربعة لاعبين. ثم استخدم لاعبا أو إثنين ليحجب الرؤية عني قبل أن يسدد في الزاوية البعيدة، كان هدفا رائعا".

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واستمر "كحارس تقول في نفسك: يا إلهي، لا تتركوه يسدد. لا أختلف مع يورجن كلوب (مدرب ليفربول) بأن صلاح ضمن أفضل لاعبي العالم الآن".

وأردف "في بعض الأوقات حين يحصل على الكرة تصبح قلقا كحارس. يستطيع فعل أي شيء، حركته مذهلة. وكذلك مجهوده، وهو أكثر ما يعجبني فيه. يريد الركض والعمل باستمرار، وهو أمر نادر في لاعب بقدراته".

وصنع صلاح الهدف الأول في المباراة بتمريرة رائعة بخارج القدم تابعها ساديو ماني في الشباك.

وسجل صلاح الهدف الرابع بعد مراوغته لثلاثة لاعبين بطريقة رائعة.

وبذلك أصبح صلاح أفضل هداف إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز متساويا مع الإيفواري ديدييه دروجبا برصيد 104 أهداف.

وسجل في 8 مباريات متتالية لأول مرة مع ليفربول.

محمد صلاح ليفربول
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