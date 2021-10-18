بنزيمة: أحلم بالكرة الذهبية منذ صغري

يتمنى كريم بنزيمة نجم ريال مدريد أن يكون الفائز يوم 29 نوفمبر المقبل حين تعلن فرانس فوتبول صاحب جائزة الكرة الذهبية.

كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد

وترشح بنزيمة ضمن 30 لاعبا للفوز بالجائزة الثمينة التي يتمنى التتويج بها لأول مرة.

وقال الفرنسي لقناة Canal+:"الفوز بالكرة الذهبية؟ نعم، إنه حلم منذ صغري".

وواصل "مثلي الأعلى، سواء رونالدو أو (زين الدين) زيدان، انتقلا لريال مدريد وفازا بالجائزة. الكرة الذهبية إحدى الأشياء القليلة التي أفكر بها، لست بعيدا عن الفوز بها".

ويصوت صحفيون لاختيار الفائز بالجائزة التي نالها ليونيل ميسي 6 مرات كأكثر لاعب في التاريخ.

وحجبت فرانس فوتبول الجائزة في 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان ميسي آخر من توج بها حين اقتنصها في 2019، وسينافس عليها مجددا في 2021.

وميسي يعد من أبرز المرشحين لنيل الجائزة بعد قيادته للأرجنتين للفوز بكوبا أمريكا.

وفاز بنزيمة في 2021 بدوري الأمم الأوروبية مع فرنسا لكنه لم يفز بلقب مع ناديه ريال مدريد.