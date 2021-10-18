فينجر يجتمع بمدربي المنتخبات لمناقشة إجراء كأس العالم كل عامين

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 11:46

كتب : FilGoal

آرسين فينجر - حفل جوائز كاف 2019

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" دعوة لمدربي منتخبات العالم للاجتماع بأرسين فينجر مدير التطوير في الاتحاد لمناقشة مقترح إجراء كأس العالم كل عامين.

وسيجتمع الفرنسي بالمدربين عبر الإنترنت يومي الثلاثاء والخميس وسيناقش معهم أيضا تعديل الرزنامة الدولية بداية من 2024.

ويسعى فينجر لإقناع المدربين بأن إجراء المونديال كل عامين سيعود بالنفع على اللاعبين والمنتخبات.

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وذلك قبل أن يطرح فيفا المقترح للتصويت في ديسمبر المقبل.

ولقي المقترح اعتراضا من الاتحادين الأوروبي "يويفا" والأمريكي الجنوبي "كونميبول" وكذلك عدد من المدربين منهم يورجن كلوب المدير الفني لليفربول.

وقال فينجر عن المقترح الذي طرحته السعودية:"رأي المدرب الوطني حاسم. علينا جميعا حماية المكانة الفريدة لكرة القدم في العالم وأن نجعلها عالمية فعلا".

واقترح فينجر أيضا أن يتاح انتقال اللاعبين بين الأندية مرة واحدة في السنة وليس مرتين مثلما يجري حاليا.

وتجري كأس العالم كل 4 سنوات منذ تدشينها في 1930.

ولم تلعب البطولة عامي 1942 و1946 بسبب الحرب العالمية قبل أن تستأنف في 1950 وتتوج بها أوروجواي في البرازيل.

وستكون بطولة 2022 في قطر الأخيرة التي تشهد مشاركة 32 منتخبا، ففي نسخة 2026 التي من المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك سيشارك 48 فريقا.

فينجر كأس العالم
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