الإسماعيلي لـ في الجول: انتقال بابل للأخضر الليبي مقابل تنازله عن مستحقاته

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 11:44

كتب : ياسر الشريف

أري بابل مع الإسماعيلي أمام غزل المحلة

كشف عماد سليمان المشرف العام على الإسماعيلي، عن موافقة الإدارة على رحيل المهاجم الأنجولي آري بابل.

أري بابل

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وينتقل بابل، بحسب تصريحات سليمان لـ FilGoal.com، إلى الأخضر الليبي بشكل نهائي.

وأوضح سليمان: "انتقال بابل جاء مقابل تنازله عن مستحقاته لدى النادي".

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وأتم سليمان "القيد مستمر في ليبيا بشكل طبيعي".

بابل الذي انضم إلى الإسماعيلي قبل انطلاق الموسم الماضي، شارك في 24 مباراة في كل المسابقات بقميص الدراويش، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.

أري بابل الإسماعيلي في الدوري
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