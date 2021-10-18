الإسماعيلي لـ في الجول: انتقال بابل للأخضر الليبي مقابل تنازله عن مستحقاته

كشف عماد سليمان المشرف العام على الإسماعيلي، عن موافقة الإدارة على رحيل المهاجم الأنجولي آري بابل.

أري بابل النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وينتقل بابل، بحسب تصريحات سليمان لـ FilGoal.com، إلى الأخضر الليبي بشكل نهائي.

وأوضح سليمان: "انتقال بابل جاء مقابل تنازله عن مستحقاته لدى النادي".

وأتم سليمان "القيد مستمر في ليبيا بشكل طبيعي".

بابل الذي انضم إلى الإسماعيلي قبل انطلاق الموسم الماضي، شارك في 24 مباراة في كل المسابقات بقميص الدراويش، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.