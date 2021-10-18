تقرير: باريس يريد أجويرو مقابل إيكاردي

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 11:32

كتب : FilGoal

كون أجويرو - برشلونة

قالت صحيفة إل ناثيونال الكاتالونية إن باريس سان جيرمان يريد التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني المخضرم سيرخيو أجويرو.

وكتبت أن ليونيل ميسي أيقونة الأرجنتين ونجم باريس يريد مواطنه في النادي الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس يريد أجويرو من نادي برشلونة بدلا من اللاعب ماورو إيكاردي.

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ولم يعد الأخير ضمن القائمة الأساسية لفريق باريس منذ وصول ميسي، فالمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو يعتمد على الأخير ومعه نيمار وكيليان مبابي في هجوم النادي.

وكان أجويرو انتقل لبرشلونة مطلع الموسم الجاري لمجاورة صديقه المقرب ميسي.

لكن برشلونة فاجأ العالم بعدم قدرته على تجديد عقد ميسي ليرحل اللاعب إلى باريس.

وكتبت تقارير آنذاك أن أجويرو لا يريد الاستمرار في برشلونة.

وشارك أجويرو مع برشلونة لأول مرة يوم الأحد، حين دخل بديلا في لقاء فالنسيا الذي حسمه الأول بنتيجة 3-1 في الدوري الإسباني.

أجويرو باريس سان جيرمان إيكاردي ميسي
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