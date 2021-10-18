كومان: لطالما وثقت بـ كوتينيو

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 11:20

كتب : FilGoal

فيليبي كوتينيو - برشلونة

أشاد رونالد كومان مدرب برشلونة بلاعبه فيليبي كوتينيو الذي سجل الهدف الثالث في فوز فريقه بنتيجة 3-1 على ضيفه فالنسيا يوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وقال الهولندي في تصريحات صحفية:"كوتينيو كان جيدا. لعب بحرية وهذا منحنا السيطرة على المباراة بشكل أفضل. يعرف كيف يسجل أهدافا".

وأضاف "كوتينيو قطع خطوة مهمة نحو العودة إلى مستواه، لطالما وثقت به. بدنيا، يتحسن شيئا فشيئا".

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وأتم "سيرخيو أجويرو لاعب مهم بسبب جودته وخبرته. نريد منحه بعض الدقائق وسيكون بدنيا أفضل لمساعدة الفريق. الأمر لا يتعلق بالجودة وإنما باللياقة البدنية".

وشارك كوتينيو وأجويرو كبديلين في اللقاء الذي ارتقى به برشلونة للمركز السابع في ترتيب البطولة.

وكان اللقاء هو الأول للمهاجم المخضرم أجويرو الذي انضم للفريق مطلع الموسم الجاري وحرمته الإصابة من المشاركة في المباريات السابقة.

كوتينيو برشلونة
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