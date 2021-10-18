صلاح أمين: كنت في الطريق إلى الأهلي عام 2006 قبل أن تتحول وجهتي لـ الإسماعيلي

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 11:00

كتب : FilGoal

صلاح أمين

قال صلاح أمين المهاجم المخضرم الذي اعتزل مع نهاية الموسم المنصرم إنه كان سينتقل إلى الأهلي في 2006 بعدما اتفق على ذلك مع حسام البدري مساعد المدير الفني آنذاك.

صلاح أمين

النادي : معتزل

وصرح أمين عبر قناة أون تايم سبورتس "في ذلك الموسم (2005-2006) كنت هداف دوري الدرجة الثانية مع القناة وتواصل معي البدري عن طريق أسامة عرابي. اجتمعت به واتفقنا على كل شيء".

وأضاف "لكن شعرت بعد ذلك أن الخبر انتشر وشعرت بذلك من تعامل البعض في الإسماعيلية".

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واستمر "كانت لي مستحقات في نادي القناة وذهبت لأحصل عليها، فوجئت باستغنائهم عني لصالح الإسماعيلي".

قضى صلاح أمين (40) عاما مع فريق الدراويش قبل أن يعود إلى الداخلية ومنه انتقل في 2008 إلى طلائع الجيش.

ولعب أمين لسموحة والإنتاج الحربي والنجوم ومصر للمقاصة ووادي دجلة.

ومثل منتخب مصر في مباراة وحيد كانت ودية ضد موريشيوس في 2009.

وسجل أمين 76 هدفا في الدوري المصري الممتاز وهو الهداف رقم 28 في تاريخ البطولة متساويا مع أسامة خليل نجم الإسماعيلي السابق.

صلاح أمين
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