عضو مجلس الزمالك يكشف الموعد المحتمل لانتخابات الزمالك والقميص الجديد

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 00:44

كتب : عبد الرحمن فوزي

توسكر الكيني - الزمالك

كشف حسام المندوه عضو اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك إحتمالية الإعلان عن إنتخابات مجلس إدارة الزمالك والانتهاء من تنقية العضويات بنهاية الشهر الجاري.

وقال المندوه في تصريحات لقناة صدى البلد: "الانتخابات ستسير بشكل طبيعي، ولكن ما حدث كان نتاج طبيعي للفترة الماضية وكانت مبنية على مقدمات واضحة ولكن لا يوجد أي خلل وقد نعلن عن الانتخابات في نهاية شهر أكتوبر".

وتابع "ما حدث ربما كان خطأ من إدارة الانتخابات في النادي بالإعلان عنها قبل تنقية كشوف الانتخابات، كان هناك العديد من الأخطاء من قبل ومن ضمنها العضويات المفروض عليها عقوبات مالية، لذلك فنحن بحاجة لتنقية العضويات بشكل جيد وفي النهاية لم تحدث مشكلة كبيرة".

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وأضاف "تابعت التعليقات حول القميص الذي خاض به الفريق مباراة توسكر، ولكن سنستلم طقم جديد خلال أسبوعين لنخوض به الموسم الجديد".

وفاز الزمالك على توسكر الكيني بهدف دون مقابل في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت في كينيا.

وتقام مباراة الإياب يوم الجمعة 22 أكتوبر، ويحتاج الزمالك للتعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل لدور المجموعات.

الزمالك حسام المندوه
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