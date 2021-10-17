دياب: 10 كاميرات لنقل مباريات الدوري.. ومن يحاول تعطيل الرابطة "مغرض"

تحدث أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عن تطوير النقل التلفزيوني للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، كما تحدث عن آليات استقدام الحكام الأجانب للمباريات الهامة وعلى رأسها مباراة الأهلي والزمالك القادمة.

وقال دياب في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "سنواصل عملنا بأقصى طاقة لدينا في ظل الدعم الذي نلقاه من الجميع. أي أحد يحاول تعطيل هذا فهو بالتأكيد مغرض، وهذا لن يوقفنا".

وأضاف "سيتم نقل الدوري هذا الموسم بشكل لم نرَه من قبل في المواسم الماضية. لدينا أندية عريقة ومنتج قوي ينقصه بعض العناصر لوضعه في قيمته الحقيقية".

وأوضح "الاتفاق على حد أدنى 10 كاميرات لنقل المباراة الواحدة، وهذا ما سيوفر متعة المشاهدة بشكل مختلف، والتطور سيستمر على مدار الموسم".

وعن عودة الجماهير قال دياب: "واثق أن الجمهور سيحافظ على نفسه وعلى المنظومة وسيمنحنا الشكل الذي يليق بالكرة المصرية، لأنه لا يوجد كرة بدون جمهور".

أخيرا عن إمكانية وجود طاقم تحكيم أجنبي في مباراة الأهلي والزمالك القادمة اختتم "بند الحكام الأجانب موجود في لائحة المسابقة وينطبق على كل الأندية. الكل يحق له طلب الحكام الأجانب 5 مرات في الموسم".

يذكر أن الموسم الجديد للدوري المصري (2021-2022) سينطلق في نهاية أكتوبر الجاري.