تذكرتي: أسعار التذاكر المعلنة غير صحيحة.. والحصول على لقاح كورونا إجباري لحضور المباريات

نفى أحمد عبادة مدير مركز العمليات بشركة تذكرتي الإعلان عن أسعار تذاكر حضور مباريات الموسم المحلي الحالي.

وكانت تقارير قد كشفت عن أسعار تذاكر مباريات الدوري والمقرر انطلاقه الأسبوع المقبل.

وقال أحمد عبادة عبر قناة أون تايم سبورتس: "من يريد حضور المباريات هذا الموسم سيكون من خلال موقع تذكرتي وعن طريق الـ FAN ID".

وأوضح "إذا تم التسجيل سابقا في أمم إفريقيا أو أمم إفريقيا تحت 23 عاما لن يكون هناك حاجة لتسجيل FAN ID جديد ولكن سيتسلم آخر يفيد بحصوله على لقاح كورونا".

وكشف عبادة "الفارق بين حجز تذاكر بطولة أمم إفريقيا والدوري أو الموسم الجديد هو ضرورة الحصول على لقاح كورونا لحضور المباريات".

واختتم تصريحاته "أسعار التذاكر لم يتم الإعلان عنها حتى الآن وسيتم ذلك خلال يومين وكل الأسعار المعلنة غير صحيحة".

وكان أحمد دياب رئيس رابطة الأندية قد كشف الإعلان عن موعد أول ثماني جولات من الدوري المصري غدا الإثنين.