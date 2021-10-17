رئيس الدوري الإسباني يرد على نائب برشلونة: الكثير من الأخطاء مقابل الكثير من الاتهامات

الأحد، 17 أكتوبر 2021 - 23:13

كتب : عبد الرحمن فوزي

خافيير تيباس

رد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني على تصريحات إدوارد روميو نائب رئيس برشلونة حول الاتهامات التي وجهها له.

وكان روميو قد اتهم تيباس بأنه أحد المتسببين في أزمة برشلونة الحالية قائلا: أين كان ينظر تيباس حينما كان النادي يفلس".

ورد تيباس بتغريده عبر حسابه على تويتر قائلا: "سيد روميو، الدوري الإسباني كان ينظر هنا، إقرأ الملاحظات منذ أيام حول وضع برشلونة، وتوقف عن إنشاء قصص تم التلاعب بها "اتفاقية السي في سي"، وأكرر برشلونة وريال مدريد يمثلان 40% من قيمة الدوري الإسباني وليس 90%، الكثير من الأخطاء مقابل الكثير من الاتهامات".

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ويمر برشلونة بأزمة مالية كبيرة اضرطت النادي إلى تخفيض عقود العديد من اللاعبين في الفريق، كما لم تتمكن الإدارة من تجديد تعاقد ليونيل ميسي مع الفريق ليرحل بالمجان لباريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الماضية.

خافيير تيباس الدوري الإسباني برشلونة
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