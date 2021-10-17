فاتي يعيد برشلونة للانتصارات أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

الأحد، 17 أكتوبر 2021 - 22:59

كتب : FilGoal

برشلونة

استعاد برشلونة نغمة الانتصارات مجددا بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضد فالنسيا ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وحول برشلونة تأخره بهدف خوسيه جايا المبكر في الدقيقة الخامسة إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل أهداف برشلونة كل من أنسو فاتي في الدقيقة 13 وممفيس ديباي بالدقيقة 41 من ركلة جزاء تحصل عليها فاتي، واختتم فيليبي كوتينيو التهديف في الدقيقة 85.

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ورفع برشلونة رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع من ثماني مباريات وبفارق 5 نقاط عن ريال سوسيداد المتصدر من تسع مباريات.

وشارك أجويرو في أخر خمس دقائق ليظهر لأول مرة بصورة رسمية مع الفريق الكتالوني.

ويلعب برشلونة مباراته المقبلة في الدوري أمام ريال مدريد مساء الأحد المقبل على كامب نو.

الشوط الأول

بدأت المباراة سريعة من الجانبين دون حاجة لمرحلة جس النبض وكاد أنسو فاتي أن يسجل مبكرا.

اخترق فاتي منطقة جزاء فالنسيا في الدقيقة الثانية وسدد تسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لياسبر سيليسين حارس مرمى فالنسيا.

وكان الرد سريعا من فالنسيا بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة بعد ارتداد الكرة من دفاع برشلونة للركلة الركنية وسددها خوسيه جايا أرضية صاروخية سكنت شباك تير شتيجن.

حاول لاعبو برشلونة الرد سريعا بإدراك التعادل مع تماسك مدافعي فالنسيا.

وفي الدقيقة العاشرة أهدر برشلونة هدفا محققا بعد عرضية رائعة من خوردي ألبا أنقذها جايا صاحب هدف فالنسيا من على خط المرمى قبل أن يسكنها سيرجينو ديست.

وأدرك برشلونة التعادل سريعا في الدقيقة الثالثة عشر عن طريق أنسو فاتي بصناعة ممفيس ديباي.

وفي هجمة منظمة لبرشلونة اعتمدت على تمريرات قصيرة أنها ديباي بتمريرة لفاتي على حدود منطقة الجزاء والذي سددها رائعة على يسار سيليسن لتسكن شباك فالنسيا.

وشهد اللقاء هدوء نسبي عقب التعادل مع سيطرة برشلونة على الكرة واعتماد فالنسيا على الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 39 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح برشلونة بعد عرقلة خوسيه جايا لأنسو فاتي.

اعترض لاعبو فالنسيا على ركلة الجزاء قبل أن يسددها ممفيس ديباي في الدقيقة 41 في أقصى الزاوية اليسرى مسجلا تقدم برشلونة.

الشوط الثاني

انطلق الشوط الثاني سريعا مثل الأول وكاد فاتي أن يعزز تقدم فريقه بهدف ثالث.

وسدد فاتي تسديدة قوية في الدقيقة 50 لكن تصدى لها سيليسين بنجاح وحولها إلى ركلة ركنية.

وأهدر فالنسيا التعادل في الدقيقة 53 بتسديدة قوية من كارلوس سولير لكن أنقذها القائم الأيمن لتير شتيجن.

وواصل لاعبو فالنسيا محاولاتهم لإدراك التعادل وفي الدقيقة 58 سدد جونكالو جيديس تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها تير شتيجن ببراعة.

ودفع كومان المدير الفني بفيليبي كوتينيو بدلا من فاتي في الدقيقة 59 لتدعيم هجوم الفريق الكتالوني.

وفي الدقيقة 70 دفع برشلونة بالثنائي نيكولاس جونزاليس وأوسكار مينجويزا بدلا من بابلو جابي وسيرجي روبيرتو.

وخطف برشلونة هدفا قاتلا في الدقيقة 85 وسط محاولات فالنسيا لإدراك التعادل.

إذ نجح البديل كوتينيو في تسجيل الهدف الثالث من صناعة ديست.

وشارك سيرجيو أجويرو في الدقيقة 87 في ظهوره الأول مع فريق برشلونة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 15 نقطة من ثماني مباريات في المركز السابع وبفارق نقطتين عن المركز الثاني وخمس نقاط عن ريال سوسيداد المتصدر من تسعة لقاءات.

برشلونة فاتي أجويرو
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