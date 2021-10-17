كين ينصر أليجري على مورينيو.. يوفنتوس يهزم روما ويواصل إصلاح بدايته

تغلب يوفنتوس على ضيفه روما بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما في تورينو ضمن منافسات الأسبوع الثامن للدوري الإيطالي.

أولى المحاولات الخطرة أتت في الدقيقة السادسة بركلة حرة وصلت إلى جيانلوكا مانشيني ليسسددها بالرأس ولكن يتصدى لها فويتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس.

وفي الدقيقة 16 تمكن مويس كين من تحويل تمريرة رودريجو بينتانكور إلى هدف بالرأس على مقربة من المرمى، مسجلا الهدف الوحيد في المباراة.

واضطر جوزيه مورينيو مدرب روما لإجراء تبديله الأول في الدقيقة 26 بعد إصابة نيكولو زانيولو، ليحل ستيفان الشعراوي بدلا منه.

وبسبب تدخل من تشيزني في الدقيقة 42، احتسب حكم المباراة دانييلي أورساتو ركلة جزاء لصالح الذئاب، وبعد مراجعة تقنية الفيديو تم تأييد القرار، ليتقدم لها جوردان فيرتو ويسدد في أسفل الزاوية اليمنى، إلا أن تشيزني نجح في توقع مسارها والتصدي لها، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

طالب روما بركلة جزاء ثانية في الدقيقة 54 بعد سقوط لورنزو بيليجريني داخل المنطقة ولكن رفض الحكم احتسابها، وبعد العودة إلى تقنية الفيديو لمراجعة اللقطة أصر الحكم على قراره.

وفي الدقيقة 71 أجرى ماسيميليانو أليجري تبديلين بنزول ألفارو موراتا وديان كولوسيفسكي بدلا من فيديريكو كييزا ومويس كين، فيما أتبعهما بتبديل ثالث في الدقيقة 76 بنزول أرتور ميلو بدلا من فيديريكو برناردسكي.

على الناحية الأخرى أجرى مورينيو تبديله الثاني بنزول إلدور شومورودوف بدلا من جوردان فيرتو في الدقيقة 81، فيما أتى رابع تبديلات أليجري في الدقيقة 89 بنزول أليكس ساندرو بدلا من ماتيا دي تشيليو.

بهذه النتيجة يرفع يوفنتوس رصيده إلى 14 نقطة بالانتصار الرابع على التوالي في المركز السابع، متداركا بدايته السيئة التي شهدت حصوله على نقطتين من أول 4 جولات، فيما تجمد رصيد روما عند 15 نقطة في المركز الرابع.