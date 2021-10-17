انتهت في إسبانيا - برشلونة (3)-(1) فالنسيا.. نهاية المباراة

الأحد، 17 أكتوبر 2021 - 20:30

كتب : FilGoal

لاعبو برشلونة يحتفلون بهدف أنسو فاتي في ليفانتي

يستضيف برشلونة فريق فالنسيا ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز التاسع برصيد 12 نقطة من سبع مباريات بينما فالنسيا في المركز الثامن بنفس الرصيد من ثماني مباريات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق86 جوووووول كوتينيو

ق57 تألق تير شتيجن لتسديدة صاروخية

ق53 القائم لاأيمن ينقذ تير شتيجن

ق49 تسديدة قوية من أنسو فاتي ويتألق سيليسين

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41 جوووووول ديباي يسجل

ق39 ركلة جزاء لأنسو فاتي

ق13 جووووول فاتي يتعادل بتسديدة رائعة

ق10 جايا ينقذ التعادل من على خط المرمى

ق5 جووووول جايا يسدد صاروخية على يمين تير شتيجن

ق1 فاتي يهدر الأول بتسديدة أولى على المرمى

انطلاق المباراة

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