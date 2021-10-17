اللجنة الفنية للإسماعيلي تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن انتهاء مهمتها

تعقد اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي برئاسة علي ابو جريشة مؤتمرا صحفيا بعد غدا الثلاثاء وذلك للإعلان عن انتهاء مهمتها.

وقال عماد سليمان عضو اللجنة الفنية: "اللجنة قامت بعملها على الوجه الأكمل، وقرارها جاء بعد استقرار كل الأوضاع داخل النادي والوصول بالفريق للصورة التي تطمئن عشاقه".

وأضاف "تم توفير السيولة التي تمكن اللاعبين من الحصول على مستحقاتهم المتأخرة نسبة الـ 25% عن الموسم الماضي بجانب صرف مقدمات التعاقد مع اللاعبين الجدد".

وتابع "الفريق ينعم حاليا بالاستقرار الفني ويقوده جهاز فني محترم بقيادة طلعت يوسف".

وأوضح سليمان "عقدت اللجنة خلال الأيام الماضية عدة اجتماعات مع اللاعبين الذين لم تشملهم قائمة الفريق هذا الموسم لبحث طلباتهم ومساعدتهم".

وكشف "من بين هؤلاء محمد صبحي حارس المرمى وسوف يتم صرف المستحقات الخاصة به".

واختتم تصريحاته "اللجنة تحت أمر النادي في أي وقت يطلب منها فيها العمل ولن تتأخر عن تقديم المشورة أو العون".