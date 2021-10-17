أوسيمين يستعيد لـ نابولي صدارة الدوري الإيطالي

استعاد نابولي صدارة الدوري الإيطالي بفوز متأخر على تورينو ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإيطالي.

لورينزو إنسيني أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 27 من الشوط الأول.

جيوفاني دي لورينزو سجل هدفا في الدقيقة 57 ألغته تقنية الفيديو.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق فيكتور أوسيمين في الدقيقة 81 من صناعة إليف إلماس.

أوسيمين سجل الهدف الثامن له في 9 مباريات خلال كل البطولات مع نابولي هذا الموسم.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد نابولي للنقطة 24 في صدارة الدوري بفارق نقطتين عن ميلان الوصيف بينما توقف رصيد تورينو عند 8 نقاط في المركز الـ12.