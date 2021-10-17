تشكيل برشلونة - فاتي وديباي يقودان الهجوم أمام فالنسيا

الأحد، 17 أكتوبر 2021 - 19:57

كتب : FilGoal

فريق برشلونة

أعلن فريق برشلونة بقيادة رونالد كومان التشكيل الأساسي لمواجهة فالنسيا ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الإسباني.

أنسو فاتي

النادي : برشلونة

برشلونة

ويقود أنسو فاتي الهجوم بجوار ممفيس ديباي بينما يجلس على مقاعد البدلاء فيليبي كوتينيو.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

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حارس المرمى: مارك-أندريه تير شتيجن

الدفاع: سرجينو ديست - إريك جارسيا - جيرار بيكيه - خوردي ألبا

وسط الملعب: سيرجيو روبيرتو - سيرخيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

الهجوم: ممفيس ديباي - أنسو فاتي - جابي

ويحتل برشلونة المركز العاشر برصيد 12 نقطة من سبع مباريات فقط خاضهم الفريق بينما فالنسيا بنفس رصيد النقاط من ثمانية لقاءات.

ويحتل ريال سوسيداد صدارة الدوري بـ 20 نقطة من تسع مباريات خاضهم الفريق.

الدوري الإسباني برشلونة أنسو فاتي
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