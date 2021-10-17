جاري نيفيل: على صلاح تجربة اللعب في ريال مدريد والسانتياجو برنابيو

الأحد، 17 أكتوبر 2021 - 19:48

كتب : عبد الرحمن فوزي

محمد صلاح يسجل ويحتفل بهدف ليفربول في واتفورد

يرى جاري نيفيل لاعب مانشستر يونايتد السابق ضرورة خوض محمد صلاح لتجربة اللعب في ريال مدريد قبل وألا ينهي مسيرته في ليفربول.

وقال نيفيل في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "لا اعتقد أن صلاح سينهي مسيرته في ليفربول، دائما ما كان لدي ذلك الرأي وقد أكون على خطأ".

واستمر "الدوري الإنجليزي سيكون أضعف إذا غادر صلاح، اعتقد أنك تنظر لأشخاص مثل كريستيانو رونالدو وديفيد بيكهام، وكيليان مبابي، الأمر لا يتعلق بالمال فقط، هناك مشروع وهم يتطلعون إليه ويحاولون تحقيق أهداف حياتهم باللعب في أندية معينة".

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وتابع "اعتقد أن صلاح يجب عليه أن يجرب اللعب في ريال صفوف ريال مدريد وعلى سانتياجو برنابيو، لإن ريال مدريد سيعود".

وأضاف "أعلم أن برشلونة وريال مدريد ليسا في أفضل حالاتهم ولكنهم كذلك في مناهجهم، لقد قام صلاح بعمل رائع في ليفربول وشعرت دائما بأنه يريد باريس سان جيرمان، أو برشلونة، أو ريال مدريد واعتقه بأنه سيبحث عن ذلك".

صلاح شارك في الموسم الحالي مع ليفربول في عشر مباريات حتى الآن، وتمكن خلالهم من تسجيل عشرة أهداف وصناعة أربعة آخرين.

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